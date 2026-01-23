En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este jueves, 22 de enero de 2026. A la cabeza salió el 9246 (Tomates).

 1°9246 11°7750 
 2068  12°8923
 3°7476  13°6803 
 5833  14°2521 
 1202  15°9564 
 6°8184  16°0140
 8018  17°1220 
 3642  18°2066 
 3652  19°5373 
 10°5612 20°7743 

Te puede interesar

Mezclar bicarbonato de sodio con agua oxigenada: por qué lo recomiendan y para qué funciona

Te puede interesar

Especial para casas chicas: el árbol que no levanta el piso con las raíces, ofrece frutas en verano y aguanta la sequía

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

Te puede interesar

Por nueva Ley de Sucesiones, los viudos no recibirán los bienes aunque lo especifique el testamento

Te puede interesar

El país de Latinoamérica con la mejor calidad de vida que sobrepasa a potencias mundiales