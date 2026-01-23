Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este jueves, 22 de enero de 2026. A la cabeza salió el 9246 (Tomates).

1° 9246 11° 7750 2° 2068 12° 8923 3° 7476 13° 6803 4° 5833 14° 2521 5° 1202 15° 9564 6° 8184 16° 0140 7° 8018 17° 1220 8° 3642 18° 2066 9° 3652 19° 5373 10° 5612 20° 7743

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.