Este martes, 3 de febrero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 4752 (Madre e hijo).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 3 de febrero

1° 4752 11° 8569 2° 6097 12° 8316 3° 6586 13° 8691 4° 8921 14° 3002 5° 9252 15° 7501 6° 1792 16° 6694 7° 0864 17° 6870 8° 1082 18° 5623 9° 5351 19° 9500 10° 6132 20° 8859

¿Qué significa soñar con Madre e hijo?

Soñar con madre e hijo puede simbolizar la conexión emocional y el amor incondicional que existe entre ellos. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de protección, cuidado y apoyo en la vida del soñador, así como la importancia de las relaciones familiares.

Además, este sueño puede representar la creatividad y el nacimiento de nuevas ideas o proyectos. La figura materna puede indicar la intuición y la sabiduría, mientras que el hijo puede simbolizar el potencial y el crecimiento personal que se está desarrollando en el soñador.

Señales para detectar una posible adicción al juego

La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema.

Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.