Este viernes, 6 de febrero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 4632 (Dinero). Ley de Sucesiones: ahora, la Justicia decidirá cómo se reparten los activos entre los herederos Sin harina ni fritura y extremadamente esponjosos: cómo hacer los mejores buñuelos de acelga llenos de fibra Soñar con dinero puede simbolizar el deseo de éxito y abundancia en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la estabilidad financiera o la búsqueda de reconocimiento y poder personal. Además, el dinero en los sueños puede representar la autoestima y el valor que uno se da a sí mismo. Puede ser una señal de que se están evaluando las propias habilidades y logros, así como la necesidad de sentirse valorado en diferentes aspectos de la vida. La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema. Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.