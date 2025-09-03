Quiniela de Montevideo: los resultados de la Matutina: del miércoles 3 de septiembre
Descubrí cuáles son los resultados del más reciente sorteo de la quiniela de Montevideo este miércoles.
Este miércoles, 3 de septiembre de 2025, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 1555 (La Música).
Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 3 de septiembre
|1°
|1555
|11°
|1078
|2°
|0079
|12°
|5072
|3°
|8704
|13°
|1304
|4°
|1116
|14°
|5614
|5°
|7758
|15°
|4382
|6°
|5751
|16°
|1881
|7°
|2092
|17°
|3458
|8°
|2698
|18°
|1752
|9°
|2266
|19°
|2861
|10°
|6113
|20°
|4524
¿Qué significa soñar con La Música?
Soñar con La Música puede simbolizar la armonía y el equilibrio en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones profundas y la necesidad de expresión personal, sugiriendo que el soñador busca conectar con su creatividad y sentimientos internos.
Además, La Música en los sueños puede representar momentos de alegría y celebración. Puede indicar que el soñador está en un período de felicidad o que anhela experiencias placenteras y significativas en su vida cotidiana.
¿Cuándo se sortea la quiniela de Montevideo?
Los sorteos se llevan a cabo de lunes a viernes en dos horas: vespertino a las 15.00horas y nocturno a las 21 horas y los sábados solo en horario nocturno. Durante cada sorteo se extraen 20 cifras con orden asignado.
Las apuestas ganadoras se determinan si el número jugado aparece dentro del rango de premios escogidos. El monto del premio varía según si se acertó una, dos o tres cifras y puede llegar hasta 500 veces el dinero apostado.
