No es el 21 de septiembre: cuándo se regalan flores amarillas

Cada año, las redes sociales se inundan con un torrente de publicaciones, videos y memes sobre las flores amarillas. Con la llegada de septiembre, muchos se preguntan si esta tradición digital se llevará a cabo este 2025 el Día de la Primavera.

Si bien el fenómeno viral es innegable, la pregunta que muchos se hacen es: ¿cuándo es realmente el día para regalar flores amarillas? Para los argentinos, es probable que la respuesta automática sea el 21 de septiembre, pero no es así.

¿Cuándo regalar flores amarillas?

Internet está de acuerdo en que la oleada de ramos amarillos se desate el 21 de marzo, una diferencia de seis meses con la primavera en el hemisferio sur y no es un simple error, tiene una sencilla explicación: Floricienta.

La exitosa telenovela argentina popularizó una canción en la que la protagonista expresa su deseo de que su amor ideal la sorprenda con un ramo de flores amarillas. El gesto se convirtió en un símbolo de un amor soñado y un nuevo comienzo tanto para adolescentes como para adultos.

Durante la primera temporada, la protagonista recibe cientos de flores amarillas por parte del joven que quería conquistarla y la escena se volvió un ícono de la tira juvenil.

Aunque comenzó como una referencia de una canción, las flores amarillas se convirtieron en una costumbre popular y masiva. Cada 21 de marzo, las redes sociales estallan mientras que, el 21 de septiembre, el contenido viral será otro.