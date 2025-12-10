Mezclar agua oxigenada con bicarbonato de sodio: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Cada vez más personas optan por soluciones naturales para la limpieza del hogar, buscando alternativas que sean efectivas, económicas y menos agresivas que los productos químicos tradicionales.

En este contexto, la mezcla de agua oxigenada con bicarbonato de sodio se posiciona como una de las más recomendadas. Esta combinación no solo permite eliminar manchas difíciles y desinfectar superficies, sino que también es útil para recuperar el blanco de las prendas y neutralizar olores.

¿Por qué se recomienda mezclar bicarbonato con agua oxigenada?

La unión de agua oxigenada y bicarbonato de sodio genera una reacción que potencia las propiedades de ambos ingredientes. El bicarbonato actúa como un limpiador suave, capaz de remover suciedad sin dañar materiales, mientras que el agua oxigenada aporta acción antiséptica y blanqueadora.

Juntos, forman una pasta útil para limpiar baños, cocinas, ropa y utensilios, ofreciendo una solución efectiva para desinfectar y neutralizar olores .

¿Cómo preparar la mezcla?

Para obtener una pasta homogénea y fácil de aplicar, se recomienda mezclar:

3 partes de bicarbonato de sodio

1 parte de agua oxigenada de 10 volúmenes

La textura debe ser cremosa, similar a la de una pasta dental. Aunque puede conservarse en un recipiente cerrado por algunos días, lo ideal es preparar pequeñas cantidades para mantener su efectividad.

¿Cómo usar la mezcla de bicarbonato y agua oxigenada?

Esta mezcla puede aplicarse en distintas superficies y objetos. Algunos de los usos más comunes incluyen:

Juntas y azulejos : aplicar con un cepillo, frotar y enjuagar.

Ropa blanca : disolver dos cucharadas en agua caliente, dejar en remojo 30 minutos y luego lavar.

Utensilios de cocina : cubrir con la pasta, dejar actuar unos minutos y enjuagar.

Tablas de picar y recipientes : aplicar para eliminar olores y desinfectar.

Cepillos de dientes: sumergir en una solución diluida durante 10 minutos y enjuagar.

Mezclar agua oxigenada con bicarbonato de sodio: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Otros usos del agua oxigenada

Además de sus aplicaciones en la limpieza, el agua oxigenada tiene múltiples usos en el cuidado personal: