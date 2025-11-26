- Con los 150 colectivos a Gas Natural Comprimido que el grupo Metropol pondrá dentro de un mes en las calles de la ciudad Buenos Aires y el conurbano, China irrumpe en otro sector clave de la industria argentina y pone en alerta a las fábricas de carrocerías locales de la mano de su gran capacidad de producción y con costos sensiblemente más bajos.
- Los analistas ven todavía valor en la curva soberana y en las acciones. Cuál es la visión que tienen sobre el futuro de los activos luego de las ganancias que dejaron las elecciones.
- Para el economista Fausto Spotorno, la prioridad del Gobierno es evitar un nuevo sobresalto cambiario y desestimó la idea de que el dólar oficial esté significativamente rezagado. ¿A cuánto podría irse el dólar?
