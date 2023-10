Jorge Lanata deslizó en C5N qué va a hacer en el balotaje y sorprendió a Jorge Rial

El periodista Jorge Lanata realizó una entrevista con Jorge Rial en su programa Argenzuela por C5N y realizó un análisis sobre todo el panorama electoral que atraviesa la Argentina además de dar detalles sobre cómo votará en el balotaje del 19 de noviembre.

"Que alguien diga 'yo hago tal cosa a título personal' es un verso, lo que haces es a tu nombre y eventualmente los demás pueden apoyarlo, pero no podés decirle que son libres de elegir, es obvio que son libres de elegir, hay falta de análisis", sostuvo sobre la postura que tomaron Patricia Bullrich y Mauricio Macri.

El histórico periodista opinó que "les pasa a todos los políticos creer que los votos son suyos, siempre dicen 'voy a agarrar tal dependencia y hacer tal cosa', hablan en primera persona, es una fantasía que tienen los políticos" en referencia a las decisiones de los candidatos que quedaron fuera de la segunda vuelta.

Jorge Lanata participó de una entrevista con Jorge Rial

Específicamente sobre su voto, Lanata reveló que "uno frente al balotaje tiene tres opciones, Massa Milei o en blanco. Alguna de esas tres opciones tomaré, pero no votaría a Milei. Lo que está mal es no ir, hay que expresarse".

El análisis electoral de Lanata con Rial

"Massa es un muy buen candidato, no significa que lo vote, pero si teniendo 140 de inflación, con la mitad de pobres, tiene los números que tiene, separa la gestión de la persona, hoy Massa es el Presidente", reiteró en una de las frases más fuertes que pronunció en los últimos días y eligió repetir.

Lanata participó de la entrevista con Rial, con quien estuvo enfrentado durante bastante tiempo, y en un canal que criticó en muchas oportunidades tanto por sus propietarios como por su ideología.

"Massa es lo más parecido a Néstor como político, es muy atento con los medios, tiene mucho contacto. Espero que sea un tipo que deje laburar, nunca lo vi en una posición así", consideró al ser consultado sobre cómo trabajará si el actual ministro llega a presidencia.

Sobre Milei, consideró que "sería una relación intempestiva, hay que ver si se acostumbra al poder o no. Como es hoy, sería despareja, un día te putea y otro no, sería difícil".

También en referencia al líder libertario disparó: "Que me diga lo de los órganos a mí que soy trasplantado... que una persona tenga que vender una parte de su cuerpo es terrible, es la peor degradación humana". Además describió a Milei como "una ambulancia: recogió heridos de todos los partidos, son unos lúmpenes, no tenían importancia en sus fuerzas, sino no se hubiesen ido".

Massa lucha por evitar el colapso económico y convertirse en presidente

Durante todo el dialogo que mantuvieron de manera amena, Lanata se mostró reflexivo, incluso con Cristina Kirchner. "Lo que dije de que era una mujer sola y enferma me arrepentí públicamente de decirlo, estaba enojado, me habían sacado de la historia de P12 en un acto y me enojé", reveló.

Sobre el futuro de la coalición gobernante, aseguró: "Estamos en el final del kirchnerismo porque Cristina no tuvo herederos, con el tiempo se va a ir extinguiendo. El peronismo en ese sentido es como una fuerza militar porque se ordena debajo de una persona de manera vertical, Massa queda como el jefe, no me imagino a CFK influyendo demasiado, Massa no es Alberto".