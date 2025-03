"La vida eterna ya...": el papa Francisco hizo llorar a los fieles a casi un mes de su internación

En el marco de los ejercicios espirituales que propone el Vaticano, se anunció una nueva reflexión del papa Francisco que conmovió a toda la Iglesia católica por la profundidad y el paralelismo con su situación de salud actual.

El Predicador de la Casa Pontificia y cercano del principal líder eclesiático, Roberto Pasolini , presentó la segunda reflexión de la Curia Romana de 2025 que se centra en "el fin de todo juicio".

¿Qué dice la última reflexión del Vaticano a un mes de la internación del papa Francisco?

El texto fue firmado como La Esperanza de la Vida Eterna y toma la parábola de la Biblia del Juicio Final que se figura "en el famoso fresco de Miguel Ángel" en Roma.

Pese a que se presenta como " un llamado a la caridad ", el Vaticano explicó que "en un análisis más atento" se ve una "declaración que revela la realidad vivida por cada persona".

Uno de los principales portavoces del papa Francisco lanzó una elocuente reflexión.

En este sentido, el texto tomó mucha más fuerza dado que el papa Francisco se encuentra internado con un cuadro crítico hace casi un mes y en otro comunicado oficial, se informó que el líder eclesiástico " sigue las reflexiones desde el hospital ".

"Esto sugiere que el acceso a la vida eterna no depende del desempeño moral, sino de la capacidad de vivir en el amor sin cálculos", concluyó el texto titulado El Fin de cada Juicio.

¿Qué dice la parábola del Juicio Final?

Mateo 25: 31-46

"Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha, y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha: 'Tengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido; reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer; tuve sed y me dieron de beber; fui forastero y me dieron alojamiento; necesité ropa y me vistieron; estuve enfermo y me atendieron; estuve en la cárcel y me visitaron'. Y le contestarán los justos: 'Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos?'. El Rey les responderá: 'Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí'. Luego dirá a los que estén a su izquierda: 'Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer; tuve sed y no me dieron nada de beber; fui forastero y no me dieron alojamiento; necesité ropa y no me vistieron; estuve enfermo y en la cárcel, y no me atendieron'. Ellos también contestarán: 'Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o necesitado de ropa, enfermo o en la cárcel y no te ayudamos?'. Él responderá: 'Les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna'".

Los médicos mantienen el parte de salud del papa Francisco como reservado.

¿Cómo está la salud del papa Francisco?

El papa Francisco pasó "una noche tranquila" y tras despertarse, retomó su tratamiento, así como la fisioterapia motora y respiratoria. También siguió, en video, la predicación del lunes de los ejercicios espirituales de la Cuaresma, según las fuentes vaticanas.

El obispo de Roma alterna entre altos flujos de oxígeno con cánulas nasales por el día y la ventilación mecánica, con una máscara , por la noche, según la información oficial.

Los médicos a cargo no emitieron su parte el domingo, pero sí lo harán este lunes y por el momento, han mantenido una posición cauta, ya que el cuadro clínico del líder del Vaticano todavía es "complejo" . Por eso, el pronóstico aún se mantiene reservado.