Hay feriado confirmado el lunes 26 en Buenos Aires por la Resolución 467: todos estos trabajadores de Suipacha tendrán un fin de semana largo.

El lunes 26 será feriado para el municipio de Suipacha, ubicado al oeste de la provincia de Buenos Aires, en el marco de su aniversario fundacional número 162.

La fecha permitirá que un grupo de vecinos disfrute de tres días consecutivos de descanso y un fin de semana largo gracias al asueto confirmado por la Resolución 467/2026.

Por qué declararon feriado el lunes 26 de octubre

Suipacha celebrará su aniversario fundacional número 162, por lo que la fecha fue incluida en el calendario de festividades locales de la provincia.

De esta manera, la Resolución 467/2026 declara no laborable para la administración pública y el Banco Provincia.

Para el resto de las actividades privadas como el comercio y la industria será optativo según decida el empleador.

Hay feriado confirmado el lunes 26 en Buenos Aires por la Resolución 467: todos estos trabajadores de Suipacha tendrán un fin de semana largo.

Su origen político y administrativo se remonta al 24 de octubre de 1864, cuando el gobernador Mariano Saavedra promulgó la ley que delimitaba los nuevos partidos de la provincia. El nombre del partido fue elegido en homenaje a la primera batalla ganada por el ejército patriota en el Alto Perú, liderado por el general Antonio González Balcarce en 1810.

La fundación del pueblo ocurrió una década más tarde, el 24 de septiembre de 1875, cuando el gobierno provincial aprobó de manera oficial el decreto de la traza urbana. Este desarrollo estuvo íntimamente ligado a la llegada del Ferrocarril Oeste y a la donación de tierras por parte de propietarios locales como Rosario Suárez.

Qué feriados quedan en 2026: el calendario completo

Para lo que resta del año, el calendario señala las siguientes fechas: