Cómo limpiar el parabrisas con productos de la casa.

Mantener el parabrisas del auto limpio no es solamente una cuestión estética: las manchas, los residuos minerales y las marcas que quedan después de la limpieza pueden dificultar la visibilidad y generar riesgos durante la conducción.

Entre las alternativas para limpiar esta superficie, una mezcla de vinagre blanco, agua y detergente se recomienda como una opción sencilla y económica.

Según los tips de AAA Club Alliance, una organización automovilística de Estados Unidos, combinar vinagre con agua y utilizar paños de microfibra puede ayudar a retirar la suciedad y reducir las marcas que quedan después de limpiar el parabrisas.

Cómo preparar la mezcla de vinagre, detergente y agua para limpiar el parabrisas

Para preparar una solución casera, AAA Club Alliance recomienda combinar una parte de vinagre blanco con tres partes de agua y agregar apenas unas gotas de detergente para lavar platos.

Esta proporción permite obtener una mezcla que puede utilizarse para limpiar el vidrio y retirar parte de los residuos acumulados en la superficie.

Antes de comenzar, es importante reunir los siguientes elementos:

Vinagre blanco de uso doméstico.

Agua limpia.

Un paño de microfibra para limpiar.

Un segundo paño de microfibra limpio y seco para terminar el procedimiento.

Detergente para lavar platos

Es importante prestar atención a los elementos porque los paños que contienen restos de grasa, suciedad o pelusas pueden dejar nuevas marcas y dificultar el resultado final.

Paso a paso: cómo aplicar vinagre diluido y detergente en el parabrisas del auto

Mezcla de detergente y vinagre con agua para limpiar el parabrisas. ChatGPT | El Cronista USA

Para conseguir un vidrio limpio y reducir las marcas, hay que seguir una serie de pasos sencillos.

1. Estacionar el auto a la sombra

Antes de comenzar, hay que asegurarse de que el parabrisas esté frío. Si el vidrio está caliente o recibe luz solar directa, la solución puede evaporarse rápidamente y dejar rastros.

2. Preparar la solución limpiadora

Mezclar una parte de vinagre blanco con tres partes de agua. Si se sigue la recomendación de AAA, se pueden añadir unas pocas gotas de detergente para platos.

3. Humedecer el paño de microfibra

En lugar de empapar el parabrisas, conviene aplicar la solución sobre el paño. Después, hay que escurrirlo para retirar el exceso de líquido y limpiar el vidrio con movimientos firmes y controlados.

4. Repasar las zonas con manchas

Si quedan marcas de agua o residuos superficiales, se puede repetir la limpieza en esas áreas sin frotar con elementos abrasivos. Las manchas minerales persistentes pueden necesitar un producto específico para vidrios.

5. Secar con otro paño limpio

El último paso consiste en utilizar una segunda microfibra, seca y sin pelusas. AAA recomienda realizar movimientos rectos al secar para ayudar a reducir las marcas visibles.

Por qué recomiendan el vinagre diluido y detergente para limpiar los vidrios del auto

El vinagre blanco contiene ácido acético, que puede ayudar a disolver determinados depósitos minerales y residuos alcalinos. Por eso, puede ser útil para tratar algunas manchas y acumulaciones minerales leves.

Las gotas de detergente para platos cumplen otra función: ayudan a desprender la grasa y la película que se forma sobre el vidrio, por ejemplo, la que dejan el humo, el polvo o los restos de productos de limpieza.

Usar apenas unas gotas es importante, porque un exceso de detergente puede dejar su propio residuo y generar nuevas marcas.