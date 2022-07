Gestión de Crisis: un factor clave para los negocios y la reputación corporativa

La gestión de reputación en una era cada vez más digital e interconectada es hoy una actividad en la agenda de compañías de todos los tamaños. Una crisis es la situación o evento que rompe con el estado de equilibrio del negocio , y que -de prolongarse en el tiempo-, puede poner en peligro la relación, reputación y credibilidad con todos o alguno de los stakeholders y accionistas.

Hemos visto muchos ejemplos de empresas en el mercado que, por falta de una buena gestión de crisis, han perdido millones en la bolsa . Otras compañías que se "autogeneran" una crisis por tomar una mala decisión o por realizar un comentario o acción proactiva en redes sociales que termina impactando negativamente en su reputación por la reacción que genera en la audiencia.

Algunas evitables desde su concepción, y otras mal gestionadas, estas acciones pueden impactar fuertemente la reputación corporativa. En el contexto actual, la información circula de manera inmediata: todo se sabe en segundos gracias a la globalización, la comunicación digital y las redes sociales que se caracterizan por generar un impacto en tiempo real.

A diferencia de la comunicación tradicional, la comunicación en redes es bidireccional con la posibilidad de que miles o millones de personas puedan interactuar, opinar y colaborar con comentarios e ideas de las compañías. El poder de las redes también genera un impacto masivo. Nunca se puede predecir el alcance con exactitud, pero sí sabemos que aquellas noticias que indignan a las personas, aquellas que violan algún derecho del consumidor o las que interponen el privilegio de unos contra otras son las que más controversia pueden generar.

Lost in Translation

El impacto de una mención negativa se profundiza y escala aún más en organizaciones globales que están presentes en varios países o continentes. Un comentario negativo sobre la marca en España, México o cualquier lugar de habla hispana puede impactar directamente en el país o la región. La globalización hace que en pocas horas la repercusión de pueda convertirse en un riesgo que trascienda las fronteras, y alcance a varios países con impacto global.

El lenguaje aún es una barrera. En mi experiencia, he visto crisis originarse en países de habla hispana, y que luego, en función de la gravedad o alcance termina llegando a otros países e idiomas. Aquí la clave es frenarla antes de que llegue a traducirse.

Tomar acción

Según el reporte especial de Trust Barometer de Edelman "Marcas en Tiempos de Crisis", la confianza en las marcas es la clave del engagement y la recompra: los consumidores que confían en una marca son los más leales (75 %); tienen mayor interacción y le comparten datos personales (60%); y la recomiendan o defienden (78 %).

Una crisis no es un momento para experimentar. Todo, absolutamente todo tiene que estar pensado de antemano. Me pregunto ¿podemos entonces prevenir o anticipar una crisis? Si bien no es posible prever todas las crisis, considero que, si se está preparado y entrenado, las crisis se pueden administrarse mejor, reducir su impacto, e incluso en algunos casos, evitarlas.

Todas las compañías debieran hacer el ejercicio de identificar los riesgos para gerenciarlos y evitar que se conviertan en crisis así como también minimizar interrupciones en la continuidad del negocio . Hacerlo cuando el negocio está en calma es el mejor momento para ver con claridad todas las posibles crisis que una persona u organización podría enfrentar.

Algunos "tips" importantes a la hora de analizar si estamos frente a una crisis son:

• Contar con un plazo de decisión reducido

• Considerar el elemento sorpresa

• Identificar las amenazas inminentes de las actividades normales de la empresa

• Brindar atención inmediata a los medios de comunicación y redes sociales