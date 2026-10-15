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A partir de noviembre, El Cronista resuelve discontinuar el uso de los servicios de la medidora internacional Comscore para la auditoría y análisis de sus audiencias digitales.

La decisión responde a la reestructuración global implementada por la multinacional norteamericana, que incluyó el cierre de sus sucursales en América Latina y un severo recorte de personal técnico y comercial fuera de los Estados Unidos. Esta pérdida de infraestructura local y soporte técnico compromete de manera directa la precisión, rigurosidad y confiabilidad de las métricas comparativas que la industria exige.

Las nuevas oficinas de El Cronista en French 3155.
Las nuevas oficinas de El Cronista en French 3155.El Cronista

La medida adoptada por El Cronista se suma a un movimiento generalizado del sector editorial a nivel regional y global. Otros medios locales ya tomaron decisiones similares semanas atrás, mientras que en Europa, Comscore comunicó formalmente a la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación de España que no puede seguir garantizando los estándares acordados para el mercado.

El compromiso con nuestros lectores y anunciantes

Dejar de utilizar Comscore no implica discontinuar el análisis riguroso de nuestra audiencia. Por el contrario, El Cronista continuará operando e invirtiendo en herramientas analíticas de primera línea para evaluar el alcance, el tiempo de permanencia y la interacción con nuestros contenidos.

En noviembre se cumplen 118 años de trayectoria en los que El Cronista ha liderado la cobertura económica, financiera y de negocios de la Argentina; por esa historia y por el futuro que nos espera es que ratificamos nuestro compromiso con la transparencia hacia los lectores y la precisión hacia el mercado publicitario, garantizando métricas sólidas basadas en datos directos de nuestro ecosistema digital.