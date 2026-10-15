En esta noticia El compromiso con nuestros lectores y anunciantes

A partir de noviembre, El Cronista resuelve discontinuar el uso de los servicios de la medidora internacional Comscore para la auditoría y análisis de sus audiencias digitales.

La decisión responde a la reestructuración global implementada por la multinacional norteamericana, que incluyó el cierre de sus sucursales en América Latina y un severo recorte de personal técnico y comercial fuera de los Estados Unidos. Esta pérdida de infraestructura local y soporte técnico compromete de manera directa la precisión, rigurosidad y confiabilidad de las métricas comparativas que la industria exige.

Las nuevas oficinas de El Cronista en French 3155. El Cronista

La medida adoptada por El Cronista se suma a un movimiento generalizado del sector editorial a nivel regional y global. Otros medios locales ya tomaron decisiones similares semanas atrás, mientras que en Europa, Comscore comunicó formalmente a la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación de España que no puede seguir garantizando los estándares acordados para el mercado.

El compromiso con nuestros lectores y anunciantes

Dejar de utilizar Comscore no implica discontinuar el análisis riguroso de nuestra audiencia. Por el contrario, El Cronista continuará operando e invirtiendo en herramientas analíticas de primera línea para evaluar el alcance, el tiempo de permanencia y la interacción con nuestros contenidos.