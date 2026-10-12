Confirmado por la Resolución 467/2026: habrá feriado este viernes 16 en Buenos Aires para los trabajadores de Laguna Alsina.

Tras el feriado del 12 de octubre por el Día de la Raza, miles de argentinos disfrutarán de otra jornada no laborable en la misma semana.

Mediante la Resolución 467/2026 del Ministerio de Gobierno, promulgado el 28 de septiembre, se declaró asueto el viernes 16 de octubre para un grupo de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires.

¿Por qué el viernes 16 es día no laboral?

El anexo de la Resolución detalla que el feriado del viernes 16 se debe a la celebración patronal de Laguna Alsina, una localidad ubicada en el partido de Guaminí en la provincia de Buenos Aires.

La fecha corresponde a una jornada de carácter local y, junto con el sábado y domingo, formará un nuevo fin de semana largo.

Resolución 467/2026. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

¿Quiénes podrán disfrutar del feriado del viernes 16?

La Resolución declara la fecha como no laborable para la administración pública y para los empleados del Banco Provincia.

Confirmado por la Resolución 467/2026: habrá feriado este viernes 16 en Buenos Aires para los trabajadores de Laguna Alsina. Magnific

En caso de los trabajadores de la industria y el comercio, será optativo, por lo que dependerá de la decisión de cada empleador.

¿Qué feriados quedan en 2026?

De cara a lo que resta del año, el calendario señala los siguientes feriados: