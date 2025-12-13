La NASA encontró una piedra en forma de calavera en Marte que llamó la atención de toda la ciencia. El hallazgo podría reescribir la historia geológica del planeta, dado que no entienden cómo llegó allí.

El vehículo robótico rover Perseverance fue el responsable de dar con estos tipos de rocas en el cráter Jezero, ubicada en una zona denominada ‘Port Anson’, a los pies de ‘Witch Hazel Hill’. Las investigaciones todavía siguen en pie para determinar su verdadero origen.

Así es la “calavera” que la NASA encontró en Marte

Los científicos de la NASA divisaron una frontera en Marte en la que abundaban materiales oscuros y claros, en donde había piedras flotantes que habrían llegado desde otros puntos del planeta.

Entre los fragmentos, sorprendió una de ellas que finalmente fue denominada como “Skull Hill”, Colina de la Calavera en español.

A primera vista, parecía ser parte de un posible meteorito por las cavidades que tenía y las esferas diminutas en la superficie de material suelto, similar a los encontrados en el cráter Gale en la misión Curiosity.

Sin embargo, después de realizar los primeros análisis de su composición, descartaron que se trate de una parte de meteoritos . Hasta el momento, ningún cuerpo de este tipo tiene hierro o níquel, como lo posee esta nueva roca.

¿De dónde proviene esta piedra con forma de calavera?

Los expertos señalaron que esta piedra con forma de calavera de Marte sería una roca ígnea, es decir, que se formó a partir del enfriamiento y solidificación del magma o lava del un volcán.

Estos objetos son ricos en minerales oscuros como anfíbol, biotita, olivino y piroxeno, elementos muy comunes tanto en el planeta rojo como en la Tierra.

Margaret Deahn, científica de la Universidad de Purdue, sostuvo que “esta roca contrasta con el entorno y podría darnos pistas sobre procesos geológicos remotos” y remarcó que “su tonalidad oscura y los granos visibles en el regolito son indicios valiosos”.

¿Qué características tiene Marte?

A diferencia de la Tierra, Marte es un planeta mucho más chico y no posee océanos profundos, lagos o ríos. En cuanto a la atmósfera está teñida de rojos, con tonos rosas y marrón rojizos debido al óxido de hierro.

Su distancia al Sol es de 227,94 millones de km y su temperatura varía entre -133°C a 27°C con un promedio de -55°C. Un año en Marte son 687 días terrestres y su pico más alto es el Monte Olimpo, con 26 kilómetros de altura.