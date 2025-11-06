Los distintos bancos publicaron los topes de extracción de los cajeros automáticos, un dato que es clave tener en cuenta porque son una de las únicas formas de acceder a efectivo durante los feriados bancarios como hoy. El límite cambia según la entidad y según el perfil del cliente, por lo que conviene estar al tanto para cuando se necesiten billetes.

Este tope es diario, por lo que tras llegar al máximo se deberán esperar 24 horas para poder volver a retirar. De esta manera, para evitar imprevistos, las entidades financieras mantienen al tanto mediante sus portales.

¿Cuánto dinero puedo extraer de los cajeros automáticos?

Algunos bancos permiten modificar el tope de extracción de los cajeros mediante el homebanking. Esto se debe a que los clientes pueden acceder a diversos paquetes según su perfil.

De esta manera, en caso de que se necesite ampliar los límites, se deberá contactar con un asesor financiero. Durante noviembre se podrá retirar la siguiente cantidad de efectivo:

Banco Nación : tope de $ 150.000 por día, puede extenderse hasta $ 500.000 a través de la aplicación del homebanking.

Banco Provincia : máximo de $ 400.000, que también podrá ampliarse por medio de las aplicaciones bancarias.

Banco Ciudad : límite de $ 800.000 , con la opción de aumentarlo a un final de $ 1.200.000.

Banco Galicia : extracciones de hasta $ 400.000 y un total de $ 2.4 millones en cajeros propios.

Banco ICBC : tope diario de $ 550.000 .

Banco BBVA : límite de $ 2.1 millones, según cada perfil de cliente.

Banco Macro : su límite se mantiene en $ 400.000

Banco Santander: retiros de hasta $ 1 millón por día, según cada perfil de cliente.

Por qué es feriado bancario hoy 6 de noviembre

Durante la jornada del jueves 6 de noviembre las sucursales bancarias permanecerán cerradas por el Día del Bancario. De esta manera, no habrá atención presencial y los trabajadores del rubro gozarán de un día extra de descanso.

Fuente: FreePik.es

En este contexto, se podrá operar a través de las aplicaciones móviles como las billeteras virtuales y el homebanking. Estas vías permiten continuar con pagos, transferencias y otras gestiones sin la necesidad de acudir a las sedes.

En la misma línea, quienes quieran retirar efectivo podrán hacerlo en los cajeros automáticos y otras terminales habilitadas como estaciones de servicio y supermercados.

Es importante recordar que durante los feriados bancarios algunas operaciones quedan suspendidas y se reanudarán durante el siguiente día hábil. Algunas son:

Extracciones o depósitos por ventanilla

Apertura o cierre de cuentas

Solicitudes de préstamos y créditos

Operaciones con cheques

Los vencimientos de las tarjetas y del débito automático se trasladarán al siguiente día hábil

Cierran los bancos durante 48 horas en noviembre

Además del feriado bancario, los bancos no tendrán atención presencial durante el 21 y 24 del corriente mes. La medida se debe a que el viernes será día no laborable con fines turísticos, mientras que el lunes se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional.