Preparar un café con cuerpo en casa es una alternativa práctica para quienes buscan disfrutar de una bebida con sabor intenso sin salir de casa. Con algunos cuidados simples durante la preparación, es posible obtener un resultado equilibrado, aromático y muy cercano al de una cafetería especializada.

Para lograrlo, se necesitan pocos ingredientes: café molido de calidad, agua filtrada y una cafetera francesa. Este método de preparación se destaca por permitir una extracción más completa de los aceites naturales del café, lo que aporta mayor textura y profundidad en cada taza.

Uno de los pasos más importantes consiste en calentar el agua entre 90 y 95 grados Celsius. Utilizar agua filtrada ayuda a preservar las características originales del grano y evita que impurezas externas modifiquen el sabor de la infusión. A su vez, se recomienda elegir un molido grueso, ideal para este tipo de cafetera.

La proporción ideal para un café con cuerpo

Al momento de preparar la bebida, una referencia útil es utilizar una proporción de 1 parte de café por cada 15 partes de agua. De esta manera, es posible obtener una extracción equilibrada y ajustar la intensidad según las preferencias personales.

Café molido y agua caliente, la combinación clave para una extracción equilibrada. Hudson cafetera

Para la preparación, se coloca el café molido dentro de la prensa y luego se vierte el agua caliente de forma uniforme. Este paso permite que todos los granos entren en contacto con el agua y liberen sus aromas de manera homogénea, mejorando significativamente el resultado final.

Una vez incorporada toda el agua, se debe dejar reposar la mezcla durante aproximadamente cuatro minutos. Este tiempo suele ser suficiente para extraer los sabores deseados sin generar notas excesivamente amargas.

Errores frecuentes al usar una cafetera francesa

Entre los errores más comunes se encuentra utilizar un café demasiado fino, ya que puede atravesar el filtro y producir una bebida más amarga. También conviene evitar el agua hirviendo, porque las temperaturas excesivas pueden alterar el perfil de sabor y afectar la calidad de la extracción.

Finalizado el tiempo de reposo, se debe bajar el émbolo lentamente y servir de inmediato. Para conservar el café sobrante, una buena opción es trasladarlo a un termo, evitando que continúe en contacto con los granos. Quienes buscan incorporar este método a su rutina pueden encontrar una prensa francesa de Hudson, una alternativa práctica para preparar café con cuerpo y disfrutar de una experiencia más completa en cada taza.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.