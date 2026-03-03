La Fundación Bunge y Born y el British Council lanzaron la convocatoria para la cuarta edición de Diseño Argentino Exponencial (DAE) – Creative Bootcamp. La iniciativa seleccionará 15 emprendimientos con al menos tres años de trayectoria para participar de seis meses de formación especializada y acceder a la posibilidad de obtener uno de los cuatro fondos de capital semilla de USD 5.000. La convocatoria 2026 estará abierta del 18 de febrero al 27 de marzo y se dirigirá a proyectos de diseño industrial y de producto, indumentaria y accesorios, biomateriales, artesanía contemporánea y textiles que busquen profesionalizar su gestión integral y ampliar su impacto positivo. Las inscripciones deberán realizarse en www.disenoargentinoexponencial.com. El programa apuntó a fortalecer el desarrollo estratégico de los emprendimientos del sector, con foco en sostenibilidad ambiental, valor social e innovación aplicada. La iniciativa ya movilizó más de u$s 550.000 en financiamiento en sus primeras ediciones. En esta nueva etapa, contará con contenidos y capacitación a cargo de socios británicos seleccionados mediante convocatoria abierta en el Reino Unido —University of the Arts London, Libra Europe y Swansea University— y de organizaciones argentinas como Globant, Fundación ICBC, Fundación FLOR y Fundación INDEX.LA. Al finalizar la formación, podrán postularse a uno de los cuatro fondos de capital semilla de u$s 5.000 cada uno, otorgados por la Fundación Bunge y Born y la Fundación Banco Ciudad, destinados a implementar mejoras en distintas áreas de desarrollo y consolidación de los proyectos. El programa contempla más de 275 horas de capacitación técnica y consultoría estratégica. Los organizadores destacaron resultados medibles en distintas provincias. En los primeros tres años, el programa alcanzó a 13 provincias, aceleró 45 emprendimientos y otorgó 10 fondos de capital semilla. Entre los casos mencionados figura Bolsa Red, un proyecto de marroquinería que recupera descartes industriales. Con el financiamiento, escaló su comunicación y producción y cerró un contrato multianual para la gestión de materiales con empresas del sector energético. Robbina, especializado en diseño inclusivo, fortaleció su estructura exportadora tras su paso por el programa. Concretó su primera venta formal a Uruguay y registró un incremento del 65% en su facturación anual. En tanto, Dacal, referente en moda circular, aplicó un rebranding estratégico que facilitó su proyección en Europa. El emprendimiento colabora con 26 organizaciones internacionales y evitó el uso de 4,7 millones de litros de agua mediante el reciclaje de más de 3.000 prendas. Desde la organización subrayaron el valor del intercambio entre Argentina y el Reino Unido como motor de crecimiento. La red binacional buscó potenciar la profesionalización y el networking para generar un efecto multiplicador en el ecosistema creativo. Iván Petrella, director de Cultura y Ciencia de la Fundación Bunge y Born, afirmó: “DAE - Creative Bootcamp surge de la convicción de que la inversión estratégica en el diseño puede contribuir a transformar la economía del país. Más allá del talento individual, lo que construimos es una comunidad activa donde el conocimiento circula y se multiplica, preparando a los emprendedores argentinos para liderar en mercados cada vez más competitivos”. Por su parte, Valeria Zamparolo, directora Interina de Artes para América del British Council, sostuvo: “Hemos identificado al diseño argentino con impacto como una herramienta poderosa para el cambio sistémico. DAE-Creative Bootcamp es un programa que invierte en el fortalecimiento del sector emprendedor creativo y lo vincula con redes globales. Les brindamos nuevas herramientas para la sostenibilidad al mismo tiempo que reconocemos el valor único del trabajo que realizan”. La edición 2026 se presenta como la consolidación de un ecosistema en movimiento que busca reforzar el crecimiento de cada proyecto a través de una red binacional activa, con foco en sostenibilidad, innovación y expansión internacional del diseño argentino.