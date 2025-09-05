Edición: Argentina
Información General
Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras del viernes, 5 de septiembre de 2025

Descubrí cuáles son las cifras afortunadas del más reciente sorteo de la quiniela de Entre Ríos de este viernes.

Este viernes, 5 de septiembre de 2025, comenzó una nueva jornada de sorteos de la Quiniela de Entre Ríos y acá vas a poder seguir en vivo los resultados de todas las jugadas. Los números se irán publicando apenas sean formalizados.

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).


