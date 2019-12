Crecimiento de exportaciones y cambios de la política fiscal

El desarrollo de nuestras exportaciones ha estado en el centro del debate nacional desde hace décadas, sosteniéndose dogmáticamente que hay que intensificar las de productos primarios y sus manufacturas (MOA), eximirse de derechos de exportación; libertad cambiaria y devaluación para ser competitivos. Lo cierto es que se torna imprescindible su crecimiento y terminar con la crónica y recurrente necesidad de divisas que tenemos (el préstamo solicitado al FMI en el 2018 representó el 81,9% de las exportaciones de dicho año) apoyadas en una política fiscal que asegure su crecimiento cualicuantitativativo, cuidando de no caer en iniquidades

1. Somero análisis del comportamiento de nuestras exportaciones

Resulta por demás ilustrativo. Entre los años 1992/2001 crecieron un 140%, en medio de una prolongada estabilidad cambiaria (1u$s=$1) posterior a una hiperinflación y devaluación, exentas de derechos de exportación y del control de cambios, con escaso superávit y aporte a los recursos tributarios. A partir del año 2002 (luego de otra mega devaluación (1u$s= 3,40) crecieron sostenidamente hasta el año 2008 (273%) con estabilidad cambiaria, derechos de exportación y control de cambios, y con un importante aporte a los recursos tributarios (16,75% en 2010); acumulación de divisas y superávit comercial (u$s. 92.101Millones).

Durante el periodo 2009/2015, tuvieron un comportamiento dispar al igual que nuestra moneda. Descendieron a u$s. 55.672Millones en el 2009 con un pico máximo de u$s.82.981Millones en el 2011 bajando a u$s.56.784 Millones en el 2015 (primer déficit de la balanza u$s. 3.419Millones) acumulando un superávit de u$s. 50.066 Millones y devaluación del peso del 158 %

A partir del 10/12/15 (Presidente Macri) pasaron de u$s. 56.784 Millones a u$s 61.621 Millones (2018), crecieron sólo u$s. 4.837 Millones con un déficit de balanza comercial significativo (u$s-10.163 Millones) y una importantísima devaluación del peso (395%), exención generalizada de derechos de exportación; desaparición del control de cambios y escasísimo aporte tributario. El 11/06/18 en este Suplemento Fiscal solicite la reimplantación de los derechos de exportación y de la liquidación de divisas a raíz de la marcha de la economía, de la fuerte traslación de la carga tributaria al resto de la ciudadanía suplantando la exención otorgada y de la creciente depreciación del peso y endeudamiento externo ante la indisponibilidad de divisas de las exportaciones.El 03/09/2018 por DNU 793/18 el PE reimplanto los derechos de exportación (12%) imponiendo un límite a la gravabilidad de $ 3 o $ 4 por u$s "del valor imponible o del precio oficial FOB (ratificado por ley nº 27467) implicando actualmente subvenciones superiores al 50% de la imposición que se acentuaran con las sucesivas devaluaciones del peso.

Las exportaciones de productos primarios y las MOA representaron el 50,91% de las exportaciones en el año 2001, el 57,28% en el 2008; el 57,25% en el 2011 (1) trepando al 59,85% en el 2018 Esta gran dependencia de dichos productos hace que obtengamos resultados muy inestables (son bienes con precios fijados por el mercado internacional (en la inmensa mayoría de los casos) con factores externos que afectan su producción (climáticos por ej.). Datos obtenidos del Banco Mundial muestran como se ha modificado sustancialmente el valor agregado de la Agricultura al crecimiento de los países. Argentina pasó de un aporte positivo del 39,524% (año 2010 implicando que los años 2011/12 hayan sido los de mayor valor de exportaciones pese a no haber tenido cosechas optimas) a un aporte negativo del -14,174% en el año 2018.

2. Las premisas que no son tales

Del análisis antedicho me surge que los dogmas señalados en la introducción no han sido totalmente validos. Lo que me evidencia es que las exportaciones han crecido sostenidamente en épocas de estabilidad cambiaria y contención de la inflación, con picos de mayores ingresos a raíz de encumbrados precios de productos agrícolas Los valores son acentuadamente oscilantes y por ello peligrosos; no permiten predecir su comportamiento y por ende lo que pueden aportar a nuestra economía, caracterizada por la inestabilidad. Según el Banco Mundial los productos agrícolas aportaron al crecimiento de la economía mundial en el año 2018, el 2,297% en promedio Las exportaciones de las economías más poderosas del mundo tienen escasa o nula participación de productos agrícolas (excepto Brasil con un 41,88% el año 2016, país también marcado por la inestabilidad cambiaria). Entiendo que debemos acentuar nuestra productividad pero también incentivar imperiosamente exportaciones de bienes con mayor valor agregado.

3. La función del Estado

Existen aspectos generales de la administración gubernamental que influyen fuertemente sobre el crecimiento de las exportaciones. Están íntimamente relacionadas con el combate a la inflación, el crecimiento económico, la seguridad jurídica, la generación de la producción y el ahorro y la aplicación inteligente de los recursos fiscales no olvidando la vital necesidad de promover la educación y el conocimiento. Las devaluaciones importantes producen hiperinflaciones, retroceso económico, caída del PBI, estéril combate de la pobreza, aumento del endeudamiento, conflictos sociales, y significativas e irritativas traslaciones de riqueza de diversos sectores de la economía a otros más concentrados. Los aumentos desmesurados de tarifas de los servicios públicos afectan los costos de los sectores productivos generando alzas de precios a la vez que caídas de la producción, retroceso en las exportaciones y ahogos financieros. Los cambios intempestivos de las reglas de juego (imposición, exención, devaluación, tarifas, costo del dinero) también hacen lo suyo en contra del crecimiento de las exportaciones. Es fundamental la previsibilidad.

Las retenciones, o más propiamente los derechos de exportación, son verdaderos impuestos a las exportaciones que, como el resto de ellos, deben ser sometidos a la competencia del Congreso de la Nación para tener plena legitimidad y previsibilidad quien, en última instancia, será el responsable de disponer su exención o gravabilidad, debiendo cesar el Estado en esa potestad tributaria arrogada declarada inconstitucional por la CSJN, evitando también iniquidades manifiestas que producen su enriquecimiento sin causa y el desasosiego en los exportadores como sucede cuando impone la actualización del capital en el cobro de deudas tributarias aduaneras (actualización prohibida) y el congelamiento de sus deudas por impuestos aduaneros indebidamente cobrados, injustos emanados de quien debe salvaguardar más que nadie la ética, justicia y equidad. Son necesarias también reformas al derecho de defensa potenciando medios que aseguren imparcialidad y coherencia.

Existen herramientas de probada eficacia para el incremento de las exportaciones tales como: las legislaciones que promueven las asociaciones empresarias y/o consorcios de exportación, la de admisión temporaria de mercaderías destinadas a la exportación, la de aduanas domiciliarias y aduanas de factoría y la utilización del régimen de Zonas Francas (supeditado a una inteligente reforma de la ley que corrija los condicionamientos actuales) citando solo algunos de ellos.

Personalmente pienso que para lograr el sostenido desarrollo de las exportaciones debe consolidarse el saneamiento fiscal y la estabilidad económica, y poder tener acceso a créditos con tasas razonables que promuevan la inversión, así como otras medidas económicas complementarias. Escaso efecto positivo han producido anuncios de promoción de exportaciones cuando sanos principios como el de la estabilidad y certidumbre) no son aplicados con probidad.

El Poder Ejecutivo es quien tiene la responsabilidad de preservar el valor de la moneda, realizar la planificación de la política económica, impulsar los cambios cualicuantitativos en el Comercio Exterior, promover la eficiencia de la administración gubernamental y el crecimiento económico y bienestar. Cuando logremos gran parte de ello, el crecimiento de las exportaciones vendrá solo porque todos nos vamos a sentir motivados.

---

(1) Año record de exportaciones de la Argentina (u$s 82.981Millones)

El Dr. Mario Bibiloni, es Contador Público (UBA); Despachante de Aduanas; Especialista en temas aduaneros y tributarios y consultor en Administración y Comercio Exterior