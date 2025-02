Quiénes son los que quieren elegir libremente entre pesos y dólares: un 35% define

Por el momento, apenas un tercio de los argentinos tiene un interés concreto en poder elegir la moneda en que realizan las transacciones comerciales. Sin embargo, ese 35% se torna relevante en la medida en que abarca a los segmentos de mayores ingresos y de nivel educativo superiores.

Un estudio de la consultora D'Alessio IROL reveló que de la muestra consultada el 43% no muestra interés particular y otro 22% aún no ha tomado una postura al respecto.

El trabajo sobre "Estilo de Vida, Medios de Pago y cómo difrenciarse sin promos" detectó que desea decidir si paga en pesos o en dólares sus consumos el 56% de quienes tienen mayor educación formal e ingresos más elevados.

"Los dos extremos, 53% de la Generación Z (18-30 años) y la Generación Silver (+60 años) valoran esta libertad financiera", explica Nora D'Alessio, directora del estudio.

El segmento de mayor educación e ingresos se inclina por la libre elección por razones de estrategia y diversificación. Comprenden los beneficios de operar en múltiples monedas y por una decisión de diversificar sus activos, utilizan esta estrategia para optimizar sus finanzas.

A su juicio, prefieren elegir la moneda las personas con mayor educación e ingresos por razones de estrategia y diversificación. "Del lado del mayor conocimiento financiero -indica-, comprenden los beneficios de operar en múltiples monedas. Pero por una decisión de diversificar sus activos, utilizan esta estrategia para optimizar sus finanzas", explicó.

Corte generacional

En cuanto a las edades, al analizar la preferencia por la libre elección de la "Generación Z", ubica como impulsores la innovación y la búsqueda de estabilidad

"Se trata de jóvenes con mentalidad digital y globalizada; tienen mayor apertura a nuevas formas de pago y al uso de diferentes monedas", argumentó.

A la vez, D'Alessio señaló que también este segmento tiene desconfianza en el peso. "Ha crecido en entornos de inestabilidad económica e inflación, lo que incentiva su preferencia por monedas fuertes como el dólar", dijo.

Finalmente, hay razones de "protección de ingresos: ven la dolarización parcial como una herramienta para proteger sus finanzas", indicó.

Por parte de la "Generación Silver", de más de 60 años, la directora del estudio marca razones de "Seguridad Patrimonial y Experiencia", entre ellas, la memoria de crisis económicas, por la cual prefieren monedas estables para proteger su patrimonio.

Sin embargo, también "buscan opciones seguras para conservar su poder de compra" y además "han invertido históricamente en propiedades y activos atados al dólar, lo que hace natural operar en esa moneda".

Finalmente, quienes optan por la libre elección, participan en mercados globales. "Tienen inversiones internacionales, lo que facilita el manejo de distintas monedas", explicó Nora D'Alessio.