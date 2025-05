Caputo: "El riesgo país no cae por la historia y por el riesgo de que vuelva el kirchnerismo"

Fuente: You Tube

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que el Gobierno no comprará dólares dentro de la banda de flotación cambiaria. "¿Por qué deberíamos comprar dólares dentro de la banda si dijimos otra cosa?", subrayó.

Por otra parte, aseguró que los niveles actuales de riesgo país, si bien debería bajar fuertemente, pero que pesan el track record como país y, naturalmente, el riesgo político a una vuelta del kirchnerismo que claramente está".

"Si el Banco Central saliera a comprar lo que fuera, mil, cien, no van a faltar los que especulen y se monten, y por especulación en tres días se va a 1200 pesos, y entonces van a decir que el Banco Central no lo va a dejar subir, y entonces ¿hay una banda dentro de la banda?", ironizó. "No es prolijo, dijimos que en esa banda vamos a flotar y eso da credibilidad al programa", recalcó.

Nuevo Modelo

Caputo insistió con que "la gente no termina de convencerse de que estamos en un modelo nuevo, que no hemos visto nunca", en busca de insistir en la credibilidad del programa.

Se refirió al acuerdo con el FMI y reiteró que "lo que demoramos el acuerdo era por una cuestión monetaria. Cuando los convencimos de los u$s 20.000 millones, tardamos mucho en el up front, habíamos dicho que íbamos a levantar el cepo hacer cuando no significara un stress para los argentinos".

Inflación y riesgo país

Al ser consultado sobre la inflación, dijo que En los próximos 12 meses "vamos a coincidir a la inflación internacional, y nos va a sorprender, y va a ser más rápido que lo que esperamos".

Sobre los actuales niveles de riesgo país, en torno de los 670 puntos, dijo que esa sobretasa "debería bajar fuertemente".

"Hoy un par de cosas pesan. Uno es, narturalmente, nuestro track record como país, y, naturalmente, el riesgo político, la vuelta del kirchnerismo, que claramente está".

"Claramente, es el costo de nuestro pasado, de nuestro pasado lejano y cercano -se explayó respecto a ambos factores-. Por eso es muy importante el apoyo de la gente".

"Hoy la foto es inimaginable hace 16 meses, nadie lo hubiera creido ni acá ni en el mundo. Lo importante no es la foto, sino la película. Estamos viendo una buena película, como creíamos ver en el principio de la Convertibilidad, pero ahora es la primera vez que hay un orden macroeconómico por decisión política", sentenció.