Estímulo del crédito: más aire para que las pymes tengan garantías para acceder a financiamiento

La calificadora de riesgo FIX elevó la Calificación Nacional de Largo Plazo de Banco Coinag a A-(arg), con Perspectiva Estable, desde BBB(arg), con Perspectiva Positiva) y confirmó la Calificación Nacional de Corto Plazo de la entidad en A2(arg).

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Coinag, un grupo con más de 50 años de trayectoria que opera en todo el país, se hizo fuerte en un ecosistema de negocios digitales en el cual procesa más de 100 millones de transacciones mensuales y ha crecido en el mercado de capitales, el agro, la industria, real estate, minería y Oil&Gas.

“Tenemos un diferencial claro al impulsar la innovación financiera a través de la integración de tecnología, tokenización y servicios para crear valor para los clientes tanto de la economía real como del ecosistema fintech en Argentina”, indicaron en Banco Coinag.

Uno de los factores mencionados por FIX, afilliada a Fitch Ratings, para explicar la mejora de la nota fue su rentabilidad. A su juicio, el crecimiento de los ingresos netos por servicios y por intereses contribuyó al balance además de los mayores resultados obtenidos por títulos públicos.

La calificación de corto plazo se mantuvo en A2(arg), mientras que la correspondiente al largo plazo pasó de BBB(arg) a A-(arg). La perspectiva para esta última quedó estable.