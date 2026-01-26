El economista Luis Secco, que en su análisis tiene un sesgo positivo sobre la marcha del plan económico advierte sobre la tentación, en esta dinámica virtuosa en la que ingresó el Gobierno, que la administración de Luis Caputo se enamore de la compra de reservas internacionales con un tipo de cambio apreciado.

Advierte, entre otras variables el dato de la apreciación del peso en un contexto inflacionario que en los últimos meses se amesetó en el 2% y en las últimas semanas, merced a la oferta del campo, del carry trade y del ingreso de préstamos a las empresas ha permitido reducir el precio del dólar mayorista hasta $ 1437, alejándose ahora a 8% de la banda de intervención que ajusta precisamente con la evolución de los precios.

Luis Secco, que lee el modelo con sesgo optimista, advierte que el Gobierno no debería enamorarse de la compra de reservas con un tipo de cambio apreciado

Del lado del Gobierno, se insiste en que el tipo de cambio no está apreciado, aunque por si acaso se mantienen las restricciones del cepo a las empresas. En cualquier caso, siguen apareciendo datos que suman crecientemente analistas de todas las tendencias a una evaluación crítica de la situación cambiaria.

Los datos de turismo internacional durante 2025 son unos de ellos. El año pasado, visitaron el país 8.775.600 personas, 19,7% menos de los que vinieron a la Argentina en 2024. Pero salieron 18.839.900 argentinos, 38,6% más que en 2024. Por cada extranjero que arribó al país se fueron dos argentinos al exterior. En términos de balanza comercial, los turistas que vinieron hasta acá gastaron u$s 3110 millones pero los argentinos fuera del país -mayoritariamente en Brasil- gastaron u$s 7164,2 millones. El saldo negativo fue de u$s 4054,2 millones.

El turismo emisivo, el impacto de las importaciones en sectores productivos, cuando todavía está vigente un cepo para las empresas, reabren el debate

La controversia acerca de la adjudicación de una licitación de caños para un oleoducto que unirá Vaca Muerta con Río Negro a una empresa india que presentó precios imposibles de igualar por la argentina Techint, desde el lado oficialista clamaron por una competencia abierta con los productores del exterior que generaría más riqueza. Sin embargo, usinas para oficiales prefirieron señalar las condiciones de producción encarecedoras desde el lado del costo laboral e impositivo que tiene que afrontar Techint.

Sectores industrialistas vinculados a la siderúrgica apuntan sobre dos elementos en relación con los competidores orientales: el tipo de cambio y la política de costos y subsidios que acarrea el modelo productivo oriental. Para la licitación en cuestión la única empresa occidental oferente fue la argentina.

En momentos en que la macroeconomía luce ordenada desde lo fiscal y en que la Argentina encamina el mundo financiero hacia el regreso a los mercados, el tipo de cambio vuelve a debate. Ahora, de la mano de la definición del modelo industrial por delante, cada vez más determinado por la competencia comercial, cuyos resultados empiezan a verse en el tejido industrial.