Al cierre de los mercados de este jueves, 13 de noviembre de 2025, la cotización del dólar oficial a $ 1.380. Esta cifra señala una diferencia de 0% en relación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar oficial ha mostrado una tendencia al alza, marcando un incremento significativo en comparación con los días anteriores, donde el dato de 1 refleja un aumento constante en su valor en los últimos días.

La variación del dólar oficial en el último año

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 52.25%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 22.52%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central revocó las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también comunicó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la adquisición de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: