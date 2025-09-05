Dólar oficial: así abre la cotización este viernes 5 de septiembre
Además de conocer la cotización del día, conoce cuáles fueron los cambios que tuvo el dólar la última semana.
Este viernes, 5 de septiembre de 2025, la cotización del dólar oficial tras la apertura de mercados es de $ 1.375 para la venta en las pantallas del Banco de la Nación Argentina, según los datos actualizados a las 00:00 horas.
La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 13.46%, es menor que la volatilidad anual del 17.39%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.
Importaciones: los 7 tips para no cometer errores y los productos con beneficios impositivos
Milei va a fondo en el primer plebiscito de su gestión
La variación del dólar en el último año
En los últimos doce meses, el dólar oficial ha llegado a cotizar en un máximo de $ 1.385, mientras que su costo más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.052,5.
Asimismo, cabe recordar que la cotización de dólar oficial hace seis meses atrás era de $ 1086.3, según los datos registrados.
¿Cómo calcular el dólar tarjeta?
Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente.
Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias.
¿Final abierto en Buenos Aires? Qué dice la última encuesta antes de la elección bonaerense
Paranoia en Economía mientras el mercado apuesta a 5 puntos de diferencia
Podcasts
Destacadas de hoy
Cotizaciones
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del viernes 5 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios