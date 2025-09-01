Dólar oficial: así abre la cotización este lunes 1 de septiembre
Además de conocer la cotización del día, conoce cuáles fueron los cambios que tuvo el dólar la última semana.
El precio del dólar oficial en las pantallas del Banco de la Nación Argentina tras la apertura de mercados de este lunes, 1 de septiembre de 2025 es de $ 1.360 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas.
La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 19.72%, es mayor que la volatilidad anual del 17.36%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.
¿Cuál fue la variación del dólar?
El dólar oficial ha llegado a cotizar en el último año en un valor máximo de $ 1.380, mientras que su precio más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.052,5.
Por otra parte, cabe recordar que la cotización de dólar oficial hace seis meses atrás era de $ 1084.5, según los datos registrados.
¿Cómo calcular el dólar tarjeta?
Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente.
Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias.
