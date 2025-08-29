Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del viernes 29 de agosto minuto a minuto
- A cuánto está el dólar blue hoy viernes 29 de agosto.
- Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
- Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
- Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
El dólar blue revierte la baja inicial: a cuánto cotiza este viernes
El dólar blue hoy viernes 29 de agosto revierte la baja inicial de $ 5 y se ofrece a $ 1330 para la compra y $ 1350 para la venta. El paralelo subió 15 pesos y en lo que va de agosto, si bien desde el inicio del nuevo esquema cambiario acumula un retroceso de $ 25 (cerró el viernes previo al 14 de abril a $ 1375).Continuar leyendo
El dólar oficial subió en la última rueda de la semana: a cuánto cerró este viernes
El dólar oficial hoy viernes 29 de agosto revirtió la suba inicial de $ 10 y sumó otros $ 15 para cerrar a $ 1320 para la compra y $ 1360 para la venta. El tipo de cambio anotó un incremento de $ 25 en la semana, a falta de pocos días para la elección bonaerense, y en medio de un escenario de convulsionado desde el punto de vista político.Continuar leyendo
Rebota el dólar: cuál es el nuevo precio que hoy anticipan en cuevas virtuales
El precio del dólar oficial sube $ 15 este jueves 28 agosto, luego de haber bajado una cifra similar en la jornada previa. Así, la moneda estadounidense cotiza ahora a $ 1.360 para la venta y $ 1.320 para la compra en el Banco Nación. Por su parte, el dólar blue retrocede $ 5 y se negocia a $ 1.345 para la venta y de $ 1.325 para la compra.Continuar leyendo
Volumen récord en dólar futuro con fuerte intervención del BCRA
En los contratos de futuros de dólar se vio un rollover activo del BCRA desde agosto hasta noviembre, que se reflejó en la variación de interés abierto de esas posiciones. En el resto de los meses se vieron aperturas de posiciones: en mayo, octubre y septiembre, según detallan desde la consultora Outlier. Continuar leyendo
Valuaciones en Wall Street tocan máximos históricos: qué papeles recomiendan
Las acciones en Wall Street operan con sus mayores niveles de valuación en su historia. La alta concentración en pocos papeles hace que tales valuaciones altas queden altamente comprimidas en pocos papeles.Continuar leyendo
Los bonos en dólares operan con las mayores tasas desde abril: el driver clave y cuáles recomiendan
La renta fija argentina sufre un fuerte castigo en el último tiempo. Los bonos operan a la baja, con caídas de entre 5% y 7% en lo que va del año. Esta caída de hizo que la tasa de interés se desplace al alza y que los rendimientos de la deuda sean los más altos desde abril pasado.Continuar leyendo
Cotización del dólar blue: cuál es el precio de este viernes 29 de agosto
El precio del dólar blue tras la apertura de mercados de este viernes, 29 de agosto de 2025 es de $ 1.350 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas.Continuar leyendo
Dólar oficial: así abre la cotización este viernes 29 de agosto
Este viernes, 29 de agosto de 2025, la cotización del dólar oficial tras la apertura de mercados es de $ 1.345 para la venta en las pantallas del Banco de la Nación Argentina, según los datos actualizados a las 00:00 horas.Continuar leyendo
En plena suba, el "Gurú del Blue" anticipó que pasará con el dólar y dejó una recomendación para los ahorristas
Tras semanas de alta volatilidad en el dólar y en las tasas de interés, en el mercado esperan que el tipo de cambio esté contenido hasta las elecciones legislativas de octubre. ¿Qué pasará en las próximas semanas?Continuar leyendo
BCRA ajusta el torniquete: nuevas restricciones en el manejo de dólares para bancos
El Banco Central (BCRA) implementó nuevas exigencias a los bancos respecto de las exigencias de la posición en moneda extranjera, es decir, en el manejo de los dólares. El cambio clave, que entrará en vigencia desde hoy, es referido a la posición spot de las entidades. La medida les limita la obtención de ganancias con la compraventa de contratos en moneda extranjera. Otro golpe para el sector, que sufrió varios ajustes en materia de encajes en las últimas semanas.Continuar leyendo
Por qué los mercados y el dólar están inquietos, según este reconocido analista: "Muy negativo...
En medio de la volatilidad financiera que empuja al riesgo país, que superó los 850 puntos, las miradas también apuntan al valor del dólar y a la posibilidad que sobrepase el techo de la banda antes de las elecciones. Continuar leyendo
Qué pasará con el dólar después de las elecciones de octubre
Cuando la tasa de interés en pesos es tan alta, es porque hay un desequilibrio en el mercado de pesos. Esta tasa funciona como el muro de contención de una represa de agua que está frenando una potencial demanda de dólares. Lo que describo no es novedad: la mayoría de los agentes del mercado ya lo advirtieron. Por eso, aun con tasas muy altas, sigue habiendo una demanda sostenida de dólares.Continuar leyendo
Podcasts
Las más leídas de Finanzas y Mercados
En plena suba, el "Gurú del Blue" anticipó que pasará con el dólar y dejó una recomendación para los ahorristas
Destacadas de hoy
Cotizaciones
Members
La láctea más acosada por el sindicato no podrá dividir la empresa entre los hermanos herederos
Ante la creciente mora en las familias, llega una solución para resolver deudas financieras
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.