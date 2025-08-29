Edición: Argentina
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del viernes 29 de agosto minuto a minuto

  • A cuánto está el dólar blue hoy viernes 29 de agosto.
  • Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
  • Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
  • Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.

Fuente:Shutterstock
Para cuidar reservas

BCRA ajusta el torniquete: nuevas restricciones en el manejo de dólares para bancos

29/08/202508:31
El Banco Central (BCRA) implementó nuevas exigencias a los bancos respecto de las exigencias de la posición en moneda extranjera, es decir, en el manejo de los dólares. El cambio clave, que entrará en vigencia desde hoy, es referido a la posición spot de las entidades. La medida les limita la obtención de ganancias con la compraventa de contratos en moneda extranjera. Otro golpe para el sector, que sufrió varios ajustes en materia de encajes en las últimas semanas.Continuar leyendo

Pilar Wolffelt

Dilema clave

Qué pasará con el dólar después de las elecciones de octubre

29/08/202505:00
Cuando la tasa de interés en pesos es tan alta, es porque hay un desequilibrio en el mercado de pesos. Esta tasa funciona como el muro de contención de una represa de agua que está frenando una potencial demanda de dólares. Lo que describo no es novedad: la mayoría de los agentes del mercado ya lo advirtieron. Por eso, aun con tasas muy altas, sigue habiendo una demanda sostenida de dólares.Continuar leyendo

Lara López Calvo

