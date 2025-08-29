Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del viernes 29 de agosto minuto a minuto

Cuando la tasa de interés en pesos es tan alta, es porque hay un desequilibrio en el mercado de pesos. Esta tasa funciona como el muro de contención de una represa de agua que está frenando una potencial demanda de dólares. Lo que describo no es novedad: la mayoría de los agentes del mercado ya lo advirtieron. Por eso, aun con tasas muy altas, sigue habiendo una demanda sostenida de dólares.Continuar leyendo