Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del miércoles 3 de septiembre minuto a minuto

El dólar blue hoy miércoles 3 de septiembre cotiza a $ 1340 para la compra y $ 1360 para la venta. El paralelo cortó, durante la jornada del martes, la racha alcista que lo había acercado al valor que tenía antes del inicio del nuevo esquema cambiario (cerró el viernes previo al 14 de abril a $ 1375).Continuar leyendo