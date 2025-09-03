Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del miércoles 3 de septiembre minuto a minuto
- A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 3 de septiembre.
- Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
- Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
- Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
El Tesoro salió a vender u$s 100 millones y bajó al dólar: ¿cuánto dura?
Antes del inicio de las operaciones, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, posteó que el Tesoro saldrá a intervenir en el mercado cambiario para "contribuir a su liquidez y normal funcionamiento".Continuar leyendo
Dólar oficial hoy: a cuánto cotiza en los bancos este miércoles 3 de septiembre
El dólar oficial hoy miércoles 3 de septiembre cotiza a $ 1335 para la compra y $ 1375 para la venta. La divisa cortó en la jornada previa una racha alcista tras la decisión del Gobierno de intervenir en el mercado de cambios para "contribuir a su normal funcionamiento".Continuar leyendo
Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el miércoles 3 de septiembre con el MEP y el CCL
El dólar blue hoy miércoles 3 de septiembre cotiza a $ 1340 para la compra y $ 1360 para la venta. El paralelo cortó, durante la jornada del martes, la racha alcista que lo había acercado al valor que tenía antes del inicio del nuevo esquema cambiario (cerró el viernes previo al 14 de abril a $ 1375).Continuar leyendo
Podcasts
Las más leídas de Finanzas y Mercados
¿Sube el dólar tras las elecciones? Qué va a pasar y los "tres errores" económicos del Gobierno, según Melconian
Destacadas de hoy
Cotizaciones
Members
La inmobiliaria de Milei puso fecha y precio para el megaterreno de Palermo donde hay un hipermercado
Qué se vota el domingo en PBA: cómo funciona la división por secciones y cuántas bancas hay en juego
De Shein y Temu a Amazon: la medida que puede encarecer las importaciones de bajos precios
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del miércoles 3 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.