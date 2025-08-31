Mercados
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del domingo 31 de agosto minuto a minuto
- A cuánto está el dólar blue hoy domingo 31 de agosto.
- Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
- Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
- Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Fuente:Shutterstock
Mercado cambiario
Dólar oficial hoy: a cuánto cotiza en los bancos este domingo 31 de agosto
31/08/202500:00
El dólar oficial domingo 31 de agosto cotiza a $ x para la compra y $ x para la venta. El tipo de cambio acumula, no obstante, una suba considerable en los últimos 10 días, a falta de una semana para la elección bonaerense, y en medio de un escenario de convulsionado desde el punto de vista político.Continuar leyendo
Mercado cambiario
Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el domingo 31 de agosto con el MEP y el CCL
31/08/202500:00
El dólar blue hoy domingo 31 de agosto se ofrece a $ x para la compra y $ x para la venta. El paralelo subió 15 pesos y en lo que va de agosto, si bien desde el inicio del nuevo esquema cambiario acumula un retroceso de $ 25 (cerró el viernes previo al 14 de abril a $ 1375).Continuar leyendo
Tipo de cambio
La respuesta del Gobierno a las versiones sobre el uso de dólares del FMI para contener la divisa
3
Conflicto judicial
La láctea más acosada por el sindicato no podrá dividir la empresa entre los hermanos herederos
Historia de marca
De un sótano a Wall Street: cómo el cheesecake se convirtió en un negocio millonario que llega al país
