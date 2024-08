Cómo invertir en inmuebles tokenizados y ganar 13,5% en dólares

Reental, la plataforma de inversión en proyectos inmobiliarios tokenizados, desembarcó en la Argentina y anunció su primera inversión en Salta. La compañía, que cuenta con Luis Scola como socio y embajador, ofrece invertir en tokens de propiedades en proyectos localizados en distintas ciudades del mundo, con un rendimiento promedio que en 2023 fue del 13,5% en dólares.

Reental tiene 17.000 usuarios, que invirtieron más de u$s 50 millones en proyectos inmobiliarios en los últimos tres años. Sus inversores son de 80 nacionalidades distintas, de los cuales la mayoría son de España y los argentinos son los segundos. "Esto es lo que nos animó a venir a Argentina", revela Sánchez. "Reental va a permitir que inversores de todo el mundo inviertan en proyectos en Argentina", agrega.

La tokenización permite comprar pequeñas partes de una propiedad desde u$s 100, desde cualquier parte del mundo. Según revelan sus fundadores, se puede invertir y desinvertir con un click. El usuario puede conservar su token, usarlo como garantía para obtener un crédito, o venderlo dentro de la plataforma.

Reental tokeniza productos financieros para invertir en el mercado inmobiliario. La tokenización es una división de un producto, en este caso de un departamento. La división en pequeñas partes baja las barreras de ingreso para los inversores minoristas y, al mismo tiempo, crea un mercado secundario de varios inversores que "tradean" los tokens.

"Hoy el foco de la compañía está en dar beneficios, pero sobre todo en generar un gran impacto en la gente. Por eso, queremos ampliar el alcance de la empresa para impactar en la mayor cantidad de personas. Para que puedan acceder a las oportunidades que brinda la tokenización", agrega Sánchez.

Por su parte, el medallista olímpico y ex jugador de la selección argentina, Luis Scola, explica por qué invirtió en la start up: "Aposté por Reental porque es una tecnología nueva unida a algo tradicional como es el Real Estate con mucho potencial. Estar hoy en Argentina con Reental me pone muy contento. Siempre para mí tiene un plus hacer cosas en mi país".

"Reental da la posibilidad de acceder a una vivienda desde u$s 100 y obtener beneficios. Logra que cualquier persona pueda acceder al ahorro y a la inversión", explica Jon Fatelevich, otro de los socios de la compañía.