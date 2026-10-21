“Hay que atravesar siempre el desierto, y el desierto ocurre en los años electorales”, afirmó el especialista.

Con el año electoral en el horizonte, las decisiones de inversión se ajustan. En ese marco, Iván Vizental, economista y director de Inversiones en Quinto , aseguró que desde su equipo vienen bajando la exposición a soberanos y que aumentaron la de bonos corporativos y Bopreal.

El economista habló en Pulso Financiero, programa de El Cronista Stream, donde detalló la estrategia de la gestora para transitar ese período.

Por qué reducir riesgo en un año electoral

Según explicó, la decisión responde a la experiencia previa. “Hay que atravesar siempre el desierto, y el desierto ocurre en los años electorales”, afirmó. Además, sostuvo que “la historia mostró que en los años electorales la prudencia premió”.

Por eso, la firma opta por instrumentos que, a su criterio, ofrecen “el mejor equilibrio entre riesgo y retorno” durante el mandato de Javier Milei. De hecho, recordó que un Bopreal emitido por el Banco Central llegó a rendir más de 20%.

El Bopreal, entre dos escenarios

Consultado en particular sobre el Bopreal Serie 4, Vizental indicó que “todavía para nosotros es una perla”, aunque aclaró: “No quiere decir que no tenga riesgo, por algo rinde 9%”.

Iván Vizental, economista y director de Inversiones en Quinto, en El Cronista Stream. El Cronista Stream

En el escenario favorable, con ese rendimiento hasta el fin del mandato de Milei, sumando apreciación y devengamiento de intereses, “te llevas un 14% de retorno aproximadamente acumulado”. Y agregó: “Que no es poco”.

En cambio, planteó un escenario adverso: “Póngale que se complica y Milei no reelige”. En ese caso, según dijo, “seguramente haya suba del riesgo país, mucha volatilidad”, y el bono sería “un activo al estilo bicho bolita”.

Explicó que el Bopreal se defiende porque lo emitió el Banco Central, una de sus series se puede usar para pagar impuestos en ARCA y es de monto pequeño: u$s 500 millones.

Así, para que no pague, ARCA debería dejar de aceptarlo y el Banco Central tendría que defaultear deuda por primera vez en su historia. “En Argentina nada es imposible, pero creo que tiene muy baja probabilidad de ocurrencia”, concluyó.