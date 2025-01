Bonos: por qué los grandes tenedores de renta fija 'huelen sangre' en el mercado

Los vigilantes de los bonos huelen la sangre. Animados por una sacudida en el mercado de deuda pública del Reino Unido, los sheriffs zombies antes de las finanzas mundiales están abriendo sus ataúdes para advertir que se avecina una crisis, que es necesario tomar medidas urgentes y que pronto comenzará el gran ajuste de cuentas de la deuda. Los bonos están al borde de una fuerte caída de precios y deben rodar cabezas.

Voces exaltadas dicen que la ministra británica de Finanzas, Rachel Reeves, debería renunciar, que debería haber cancelado su viaje a China, que el Banco de Inglaterra debería hacer algo para hacer frente a esta repentina evaporación de la confianza de los inversores. Todo esto es una tontería. La disciplina del mercado de bonos es real. No hay más que preguntarle a Liz Truss. El gran riesgo es que, en algún momento, los inversores se atraganten con el enorme volumen de bonos que se les pide que digieran. Se negarán a seguir comprando o exigirán tasas punitivas, atando a los gobiernos a décadas de dolorosos costos de servicio de la deuda.

Esto se basa en la idea de que el endeudamiento público mundial se les ha ido de las manos. Hay algo de verdad en ello. El FMI calculó el año pasado que los niveles de deuda mundial rondan los u$s100 billones, una cifra elevada se mire por donde se mire. "Los países deben hacer frente a los riesgos de la deuda ahora", afirmó. Sin rodeos, esto significa recortar drásticamente el gasto o confiar en la inflación para reducir la deuda . La primera opción no está exenta de costos. La segunda opción es la que quita el sueño a los inversores en renta fija.

Por supuesto, no sólo los precios de los bonos británicos están bajo presión. Lo más alarmante, quizás, es que los rendimientos estadounidenses también han subido sin cesar en los últimos meses, incluso cuando la Reserva Federal ha recortado drásticamente las tasas de interés. Esto es extremadamente extraño. Los rendimientos de los bonos a largo plazo suelen caer cuando bajan las tasas de interés, como señaló este mes Torsten Slok, economista jefe de Apollo.

Esta vez, los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años han subido alrededor de un punto porcentual desde que la Fed empezó a recortar. "Esto es muy inusual", escribió. "¿Se trata de preocupaciones fiscales? ¿Menos demanda exterior? ¿O quizá los recortes de la Fed no estaban justificados? El mercado nos está diciendo algo, y es muy importante que los inversores tengan una visión de por qué suben las tasas a largo plazo cuando la Fed está recortando".

Los inversores pueden esbozar una serie de razones, y una de ellas es la preocupación fiscal. Tal vez este sea realmente el comienzo del gran retroceso de los gestores de fondos y el gran enfrentamiento entre gobiernos y mercados ya haya comenzado. La verdad, sin embargo, probablemente es mucho más prosaica.

Iain Stealey, director de inversiones internacionales de renta fija de JPMorgan Asset Management, es de los que no están convencidos que esta situación sea tan anormal como parece. En su opinión, la suba de los rendimientos en Estados Unidos desde que comenzaron los recortes de tasas en septiembre es "un gran movimiento, sin duda". Pero también señaló que los rendimientos se habían hundido mucho antes del giro de la Reserva Federal.

Esto ya es problemático de por sí: el mercado de deuda pública, típicamente tranquilo, ha sido propenso últimamente a reaccionar de forma exagerada, lo que puede dar lugar a desagradables retrocesos. Pero además, los hechos han cambiado, como reconoció la Fed en diciembre. La economía sigue funcionando a buen ritmo y las políticas económicas de Donald Trump huelen a inflación. Los inversores se apuran para descartar las bajas de tasas previstas para 2025 y el mercado se mueve en consecuencia.

Para el Reino Unido, supuestamente la principal víctima de la ira de los vigilantes de los bonos [un trader grande que amenaza con vender, o lo hace, una gran cantidad de bonos para protestar o mostrar su descontento con las políticas de un gobierno], sigue siendo muy difícil argumentar que algo significativo ha cambiado. "¿Podemos culpar realmente a Rachel Reeves?", se preguntaba esta semana el grupo de hedge funds Man. "El episodio actual no parece específico del Reino Unido en absoluto: los rendimientos del gilt [bonos británicos] y del Tesoro se están moviendo en gran medida en tándem... Nuestra lección aquí es tener cuidado con lo que dicen los medios".

Además, la avalancha de bonos que han llegado al mercado en el nuevo año ha sido inusualmente grande. Los inversores dicen que se exageró un poco la semana pasada, cuando los prestatarios quisieron evitar el cierre del mercado estadounidense durante un día para conmemorar la muerte del expresidente Jimmy Carter. El efecto mariposa en acción.

Todo esto dejó a los defensores de los bonos empujando una puerta abierta, especialmente en el Reino Unido. Andrew Chorlton, director de inversiones de renta fija de M&G Investments, dijo en un evento que los hedge funds "que buscan hacer dinero rápido" parecen haber desempeñado un papel importante a la hora de ver hasta qué punto podían bajar los gilts. Los bancos centrales también han dado un paso atrás en su apoyo a los mercados de renta fija. La flexibilización cuantitativa que acompañó a las tasas de interés superbajas ha terminado. Sin esa red de seguridad, lo que se ve es un precio más "real" de los bonos del Estado.

Es fácil para los que quieren atacar a los bonos, o a los políticos, en estos momentos. Pero las oscilaciones del mercado de bonos no nacen iguales. Puede que me equivoque, pero esto parece una revalorización, no una rebelión.