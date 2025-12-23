En un sorprendente giro que ha dejado atrás a las tradicionales favoritas como Madrid y Barcelona, la ciudad de Valencia ha sido seleccionada como el mejor destino de Europa para viajar este año, según el prestigioso Condé Nast Traveler's Readers' Choice Awards 2024. Con más de 125.000 lectores participando en la votación, Valencia se ha destacado por su capacidad de fusionar tradición con modernidad, además de su creciente compromiso con el turismo sostenible.

Una de las principales razones por las que Valencia ha sido elegida como el mejor destino europeo es su habilidad para mezclar a la perfección su historia con elementos modernos. El casco antiguo, lleno de calles estrechas y monumentos que narran siglos de historia, contrasta con las infraestructuras futuristas como la Ciudad de las Artes y las Ciencias, un icono moderno de la ciudad que ha atraído a millones de turistas desde su apertura.

Valencia ha conseguido consolidarse como un destino de referencia a nivel mundial, no solo por su belleza arquitectónica y su rica oferta cultural, sino también por su excelente clima, lo que la convierte en una opción ideal para visitar en cualquier época del año.

Pero no solo es la arquitectura lo que ha cautivado a los viajeros. Valencia también ha logrado aprovechar su espacio de manera inteligente. El antiguo cauce del río Turia, convertido en un extenso parque urbano, se ha transformado en un pulmón verde ideal para actividades recreativas. Este parque es uno de los espacios más grandes de España dedicados al ocio, el deporte y la cultura, lo que lo convierte en un lugar imprescindible para locales y turistas.

Ni Madrid ni Barcelona: esta es la ciudad española seleccionada como la mejor de Europa para viajar ahora mismo. (foto: Pexels).

Gastronomía y sostenibilidad: la armonía ideal

Uno de los principales atractivos que ha elevado a Valencia en el ranking de destinos turísticos es su renombrada gastronomía. Como cuna de la auténtica paella, los visitantes tienen la oportunidad de saborear este plato emblemático en su versión más tradicional, además de deleitarse con otras exquisiteces locales como la fideuá y el esgarraet. La oferta culinaria es extensa y diversa, con numerosos restaurantes que brindan platos de alta calidad a precios accesibles, permitiendo a los turistas disfrutar de una experiencia gastronómica memorable.

Valencia también ha sido reconocida por su firme compromiso con el turismo sostenible. La ciudad ha implementado políticas que fomentan prácticas respetuosas con el medio ambiente, lo que ha sido fundamental para atraer a una nueva generación de viajeros conscientes del impacto de sus desplazamientos. La combinación de sostenibilidad con una oferta cultural y gastronómica de primer nivel ha consolidado a Valencia como un destino integral para todo tipo de turistas.

Un lugar cálido y lleno de vida

No solo sus atractivos físicos y culturales han influido en la elección de Valencia como la mejor ciudad para viajar en Europa, sino también su hospitalidad. Los visitantes han resaltado la amabilidad de los valencianos, quienes han sabido recibir a los turistas con calidez y cercanía, haciendo que se sientan como en casa. Este aspecto humano ha sido fundamental en la valoración positiva de la ciudad, llevándola a ser considerada una de las ciudades más amigables de Europa.

