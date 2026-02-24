Elegir un lugar para realizar una escapada en España no siempre resulta una tarea sencilla. El país presenta una vasta gama de paisajes, localidades históricas y rincones encantadores que invitan al descanso, la aventura o el descubrimiento. Sin embargo, existen destinos que logran sobresalir incluso en medio de tanta belleza. National Geographic ha destacado uno en particular por su singular combinación de costa, naturaleza y patrimonio: Ribadesella, un pueblo asturiano que ofrece mar, montaña y un profundo sentido de identidad. National Geographic definió a Ribadesella como un lugar con “la mayor concentración de belleza litoral de todo el Principado”, destacando sus paisajes costeros con montañas al fondo que ofrecen una estampa difícil de igualar. Además de sus vistas, Ribadesella mantiene un casco antiguo con arquitectura tradicional, calles empedradas y rincones pintorescos que muestran la esencia del norte. Es un lugar donde se respira autenticidad y tranquilidad, ideal para quienes buscan una escapada diferente. Ribadesella es sede del Descenso Internacional del Sella, una competición de piragüismo que cada agosto atrae a participantes de diversas partes del mundo. Este evento se convierte en un espectáculo tanto en el agua como en la ribera. Entre sus principales atractivos se encuentra la cueva de Tito Bustillo, famosa por sus pinturas rupestres paleolíticas, las cuales han sido reconocidas como Patrimonio de la Humanidad. También destacan la playa de Santa Marina, ideal para el descanso o la práctica de deportes acuáticos, así como las múltiples rutas de senderismo que recorren sus alrededores, ofreciendo vistas únicas al mar y las montañas. La gastronomía constituye uno de los pilares fundamentales de este destino. Los visitantes tienen la oportunidad de degustar platos típicos asturianos como la fabada, el cachopo, el arroz con bugre o el rollo de bonito, siempre acompañados por la sidra natural, servida con el tradicional escanciado. Existen numerosos restaurantes y sidrerías en el pueblo donde es posible disfrutar de estas recetas, muchas de las cuales son elaboradas con productos locales frescos. El entorno propicia una experiencia gastronómica sin prisa, con vistas al mar o al monte. Ribadesella se localiza en el norte de España, en el Principado de Asturias, sobre la costa del mar Cantábrico y en la desembocadura del río Sella. Se halla a solo 67,6 km de Gijón, lo que representa menos de una hora en automóvil por la E-70/A-8. Este pueblo limita al este con Llanes, al sur con Cangas de Onís y al oeste con Caravia. Su ubicación lo convierte en un punto estratégico para quienes desean combinar mar y montaña, historia y gastronomía, todo en un entorno accesible.