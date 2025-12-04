Este pueblo de Asturias ha sido elegido por National Geographic como uno de los pueblos más hermosos de España para una escapada.

Queda a 1 hora de Barcelona, tiene calles de ensueño, arquitectura clásica y la mejor gastronomía

Qué ver en Santoña: joya natural a media hora de Santander con marismas, monte y gastronomía

Elegir un lugar para hacer una escapada en España no siempre es sencillo. El país ofrece una enorme variedad de paisajes, pueblos con historia y rincones con encanto que invitan al descanso, la aventura o el descubrimiento.

Sin embargo, hay destinos que logran destacar incluso entre tanta belleza. National Geographic ha seleccionado uno en particular por su combinación única de costa, naturaleza y patrimonio: Ribadesella, un pueblo asturiano con mar, montaña y alma.

La combinación de costa y paisaje montañoso convierte a Ribadesella en un destino único en Asturias.

Dónde está Ribadesella y cómo llegar desde Gijón

Ribadesella se ubica en el norte de España, en el Principado de Asturias, sobre la costa del mar Cantábrico y en la desembocadura del río Sella. Se encuentra a solo 67,6 km de Gijón, lo que equivale a menos de una hora en coche por la E-70/A-8.

Este pueblo limita al este con Llanes, al sur con Cangas de Onís y al oeste con Caravia. Su ubicación lo convierte en un punto estratégico para quienes desean combinar mar y montaña, historia y gastronomía, todo en un entorno accesible.

Por qué Ribadesella es considerado uno de los pueblos más hermosos de España

National Geographic definió a Ribadesella como un lugar con “la mayor concentración de belleza litoral de todo el Principado”, destacando sus paisajes costeros con montañas al fondo que ofrecen una estampa difícil de igualar.

Además de sus vistas, Ribadesella mantiene un casco antiguo con arquitectura tradicional, calles empedradas y rincones pintorescos que muestran la esencia del norte. Es un lugar donde se respira autenticidad y tranquilidad, ideal para quienes buscan una escapada diferente.

Qué se puede hacer en una escapada a Ribadesella

Ribadesella combina naturaleza, cultura y gastronomía. Entre sus principales atractivos se encuentra la cueva de Tito Bustillo, famosa por sus pinturas rupestres paleolíticas, consideradas Patrimonio de la Humanidad.

También destacan la playa de Santa Marina, perfecta para descansar o practicar deportes acuáticos, y las múltiples rutas de senderismo que recorren sus alrededores, con vistas únicas al mar y las montañas.

En el plano deportivo, Ribadesella es sede del Descenso Internacional del Sella, una competición de piragüismo que cada agosto atrae a participantes de todo el mundo. Un espectáculo tanto en el agua como en la ribera.

La fabada es uno de los platos más emblemáticos que se pueden disfrutar en Ribadesella, elaborado con ingredientes locales y servido en sidrerías tradicionales.

Qué comer en Ribadesella

La gastronomía es uno de los pilares de este destino. Los visitantes pueden probar platos típicos asturianos como la fabada, el cachopo, el arroz con bugre o el rollo de bonito, siempre acompañados por la sidra natural, servida con el tradicional escanciado.Hay múltiples restaurantes y sidrerías en el pueblo donde es posible degustar estas recetas, muchas elaboradas con productos locales frescos. El entorno invita a comer sin prisa, con vistas al mar o al monte.