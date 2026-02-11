Ubicada a orillas del río Turia, en la comarca de Los Serranos, se halla Chulilla, un encantador pueblo montañés que se eleva a 320 metros sobre el nivel del mar, convirtiéndose en un destino ideal para una escapada de fin de semana. Esta pintoresca villa, caracterizada por sus casas blancas, se asienta en la cima de un peñón, rodeada de un entorno natural privilegiado que se ve realzado por las ruinas de un antiguo castillo musulmán. Visitar Chulilla es una experiencia que evoca un viaje en el tiempo. Sus angostas y empinadas callejuelas de estilo medieval, junto con las rutas de senderismo que conducen a un auténtico paraíso de aguas termales, constituyen la invitación perfecta para disfrutar de unos días de tranquilidad y conexión con la naturaleza. La joya indiscutible de esta localidad es, sin duda alguna, su castillo. Esta fortaleza de origen musulmán desempeñó un papel defensivo durante el periodo medieval y posteriormente fue transformada en una prisión eclesiástica. En la actualidad, se erige como un recinto amurallado de 250 metros que se extiende a lo largo de la ladera del monte, ofreciendo una vista panorámica impresionante de los alrededores. Dentro del patrimonio monumental e histórico de Chulilla, también se pueden apreciar edificaciones del siglo XVII, tales como la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, erigida sobre los cimientos de una antigua mezquita musulmana, así como la ermita de San Josepe, un pequeño templo que data del año 1662, que refleja la rica herencia cultural de la región. Chulilla se distingue por ofrecer una amplia gama de actividades de turismo activo. Entre las más destacadas se encuentran las piscinas naturales como el Charco Azul, donde es posible disfrutar de un refrescante baño en las aguas del río Turia, así como la ruta de los Pantaneros y la ruta de los Puentes Colgantes, que son especialmente populares entre los visitantes. Todas estas rutas parten desde el mismo pueblo y, como se recomienda desde el Portal Oficial de Turismo, es altamente aconsejable visitar la oficina de turismo de Chulilla para obtener información detallada antes de iniciar las caminatas. Cualquiera de estas rutas puede ser realizada durante todo el año. Además, “si planeas realizar la ruta con niños, es fundamental tomar precauciones en los primeros 50 metros, ya que son los más desafiantes”, advierten los expertos. En lo que respecta a la ruta de los Pantaneros, esta comienza junto al albergue El Altico y consiste en un recorrido de 5 kilómetros que bordea el filo de la hoz, cruzando el cañón de un lado a otro a través de los célebres puentes colgantes, que se elevan a más de 15 metros de altura, brindando una experiencia única y emocionante para los senderistas. La ruta más recomendable para acceder a este encantador municipio es a través de la CV-35, que enlaza Valencia con Ademuz, continuando posteriormente por la CV-395, que conecta Requena con Segorbe. Adicionalmente, existe la opción de llegar a Chulilla mediante servicios de autobús, lo que facilita el acceso para aquellos que prefieren no utilizar un vehículo particular.