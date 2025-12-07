Esta ciudad es la joya del Ebro y enamora a todas las personas que la visitan: puedes recorrerla en un solo día. Fuente: Shutterstock.

España es un país que ofrece variedad de opciones turísticas para todos los gustos. Desde playas paradisíacas hasta ciudades históricas, nuestro país tiene todo para que locales y extranjeros hagan un viaje diferente.

Al sur Navarra se encuentra la ciudad de Tudela, un destino turístico que combina historia, cultura y gastronomía. Con orígenes que se remontan a la época romana, este lugar cuenta con numerosos lugares para conocer y sorprenderse.

Dónde queda Tudela

Tudela está situada a orillas del río Ebro, a 99 km al sur de la capital de la Comunidad Foral de Navarra, Pamplona.

La ciudad se encuentra en la comarca de La Ribera, a 81 km al noroeste de Zaragoza y a 96 km al sureste de Logroño.

Qué se puede ver en Tudela

Catedral de Santa María de Tudela

Patio de la Catedral de Santa María de Tudela (Fuente: Wikimedia Commons)

La Catedral de Santa María de Tudela es uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad. Su construcción comenzó en el siglo XIII y se prolongó durante más de dos siglos. La catedral es un ejemplo de estilo gótico tardío, con una fachada impresionante y un interior rico en decoración.

Plaza de los Fueros

La Plaza de los Fueros es la principal de la ciudad (Fuente: Wikimedia Commons)

Construida en el siglo XVI, la Plaza de los Fueros es un ejemplo de arquitectura renacentista. Está rodeada de edificios históricos, incluidos el Ayuntamiento, el Palacio del Marqués de Huarte y la Casa del Almirante.

Judería de Tudela

Fundada en el siglo XI, la judería fue un importante centro cultural y económico durante la Edad Media. La judería está formada por un laberinto de calles estrechas y sinuosas, que albergan edificios históricos, como la sinagoga Mayor de Tudela, la casa del Rabino y el cementerio judío.

Las Bardenas Reales

Las Bardenas Reales son un paisaje único en España (Fuente: Wikimedia Commons)

Se trata de un parque natural situado a pocos kilómetros de Tudela. Las Bardenas Reales son un paisaje único, formado por formaciones rocosas, barrancos y mesetas. El parque natural es un lugar ideal para practicar senderismo, ciclismo y otros deportes al aire libre.

Gastronomía

El ajoarriero es uno de los platos más populares de Tudela (Fuente: Shutterstock)

La gastronomía de Tudela está influenciada por su cercanía con la Ribera del Ebro, una zona con una gran tradición agrícola y ganadera. Su cocina se basa en productos frescos y de temporada.

Algunos de los platos más típicos de la gastronomía de Tudela son las alcachofas con almejas, los espárragos a la plancha, el cogollo de Tudela con anchoas, la menestra de verduras y el ajoarriero.

Los postres también tienen un lugar importante en la gastronomía de Tudela. Algunos de los más destacados son la cuajada, el arroz con leche y las torrijas.

Cómo llegar a Tudela

Desde Pamplona

Acceder a la AP-15 desde C. Abejeras y Av. de Navarra/PA-31.

Seguir por la AP-15 hacia N-113. Tomar la salida 13 de AP-15.

Continuar por la N-113, Carr. del Ebro/NA-134 y Carr. Ayerbe - Tudela hacia C. Yanguas y Miranda en Tudela.

La distancia entre ambos puntos es de 99 km y el tiempo de viaje es de una hora 10 minutos.

Desde Zaragoza

Tomar la N-232/N-330 y Av. de la Cdad. de Soria hacia AP-68.

Seguir por la A-68 hacia Carr. Zaragoza en Fontellas. Toma la salida 99 de A-68.

Continuar por Carr. Zaragoza. Tomar Av. Zaragoza hacia C. Yanguas y Miranda en Tudela.

El recorrido es de 81 km y el tiempo aproximado de viaje es de una hora.

Desde Logroño

Acceder a la A-12/LO-20 desde Av. Solidaridad, C. Eliseo Pinedo y C. Piqueras.

Conducir desde la AP-68 hacia Navarra. Tomar la salida 18 de AP-68.

Continuar por Carr. Tudela - Tarazona/N-121C. Contunuar hacia C. Yanguas y Miranda en Tudela.

El trayecto es de 96 km, con un tiempo aproximado de viaje de una hora 10 minutos.