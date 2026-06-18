Está a menos de una hora de Bilbao y es considerado el pueblo más feliz de España: por qué este lugar es una fantasía de cuentos. (Fuente: Shutterstock).

A tan solo 40 minutos de Bilbao, en la comarca vizcaína de Busturialdea, se encuentra Gautéguiz de Arteaga, un pueblo que podría ser considerado el más feliz de España. Este calificativo trasciende lo meramente turístico: estudios recientes destacan la relevancia de la naturaleza y la biodiversidad en el bienestar humano y esta localidad parece cumplir todos los requisitos.

Según una investigación publicada en Ecological Economics, la presencia de aves y diversidad de especies ejerce un impacto directo y positivo sobre la percepción de felicidad de las personas. Gautéguiz de Arteaga se halla inmerso en uno de los enclaves más ricos en avifauna de Europa: la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Está a menos de una hora de Bilbao y es considerado el pueblo más feliz de España. YouTube / Urdabai Bird Center

Urdaibai Bird Center: un observatorio en el corazón del paraíso

Este municipio alberga el Urdaibai Bird Center, un observatorio científico y museo natural que permite el avistamiento de más de 250 especies de aves. Se configura como un espacio de referencia internacional, administrado por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que permanece accesible al público y sin costo alguno.

En este lugar, los visitantes tienen la oportunidad de transitar por pasarelas elevadas sobre las marismas, observar aves migratorias en su hábitat natural y familiarizarse con proyectos de investigación relacionados con la biodiversidad. La serenidad del paisaje, combinada con el silencio únicamente interrumpido por trinos y el aleteo de las aves, produce una sensación de bienestar inmediato.

Está a menos de una hora de Bilbao y es considerado el pueblo más feliz de España. Portal Oficial de turismo de Euskadi

Un entorno de cuento

Más allá de su riqueza natural, Gautéguiz de Arteaga se distingue por su arquitectura histórica y encanto rural. Entre sus principales atractivos destaca el Castillo de Arteaga, un palacio neomedieval del siglo XIX erigido sobre una antigua torre medieval, que actualmente opera como hotel y centro de eventos. Su torreón de piedra caliza blanca y sus jardines crean un escenario de ensueño.

Otros lugares que son de visita obligada incluyen la Iglesia de Santa María, del siglo XII, con un portal de mármol morado; la Ermita de San Lorenzo, del siglo XVI, que cuenta con una ventana prerrománica esculpida en un solo bloque de piedra; así como el Barrio Ozollo, una zona rural adyacente a las marismas donde se preservan viviendas que datan del siglo XVII.

Naturaleza y bienestar: el binomio que potencia cuerpo y mente

Lo que distingue a Gautéguiz de Arteaga de otros destinos es su integración perfecta entre naturaleza, historia y vida tranquila. Este lugar ilustra cómo la conservación ambiental puede influir de manera positiva en la salud mental y emocional de las personas, atrayendo tanto a residentes como a visitantes en busca de una calidad de vida superior.

Cada año, miles de aves migratorias utilizan la ría de Mundaka como un punto de descanso. Asimismo, aquellos que residen o transitan por la zona parecen hallar su propio refugio.

En un mundo cada vez más acelerado, descubrir lugares como este pueblo vasco nos recuerda que la felicidad puede estar más cerca de lo que pensamos.

Cómo llegar desde Bilbao: guía de rutas y transporte

La localidad de Gautéguiz de Arteaga dispone de una conexión eficiente con Bilbao. El recorrido en coche requiere aproximadamente 40 minutos, abarcando una distancia de 44 km, utilizando las vías N-637 y BI-635. Además, existe la opción de acceder mediante transporte público: