Escapadas: es uno de los mejores trenes de España, sale de Madrid y cuesta 19 euros

Viajar en tren por España es la mejor forma de recorrer el país ibérico y ahorrar dinero. Con la red ferroviaria pública Renfe podrás planificar excursiones de 24 horas, una escapada de fin de semana y hasta paquetes de 7 días para disfrutar de una travesía de lujo con desayunos buffet y degustación de productos regionales.

Dentro del amplio abanico de opciones posibles, uno de sus trayectos más populares es el tren Madrid -Huesca. La línea conecta la capital española con distintas ciudades de la provincia perteneciente a la comunidad autónoma de Aragón, que limita con Francia, Lérida, Zaragoza y Navarra.

Además, con este servicio de lujo se puede llegar al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, un magnífico espacio natural declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Vista del pueblo de Torla, una parada fundamental. Imagen: Wikipedia.

¿Por qué visitar el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido?

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es considerado el corazón de los Pirineos y es uno de los primeros espacios naturales protegidos de Europa.

Si bien hay muchas maneras de llegar, el tren Madrid -Huesca es la manera más fácil y accesible . Una de sus paradas es el pueblo de Torla, la puerta de entrada al Valle de Ordesa. Esta pintoresca localidad exhibe una arquitectura tradicional, caracterizada por fachadas de piedra, los tejados de pizarra y chimeneas.

El Valle de Ordesa, el alma del parque, es el sitio soñado para todo amante de la naturaleza y del senderismo. Las excursiones que se pueden realizar son infinitas, pero algunas de las más recomendadas son:

Cola de Caballo

De dificultad media-baja, la más popular. Se trata de una placentera caminata por la orilla de ríos, cascadas y el macizo del Monte Perdido. La ruta empieza en la pradera, a la que se puede llegar en autobús y llega hasta la cascada Cola de Caballo.

De Torla a la pradera de Ordesa

Sencilla, apta para familias. Se trata de un recorrido por el antiguo camino que unía el pueblo de Torla y Ordesa.

Senda de los Cazadores

Un trayecto más exigente. Esta ruta tiene el mismo origen y destino que la Cola de Caballo, pero transcurre por un camino con una pendiente más empinada.

Cómo llegar al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

Con los trenes Ave y Larga Distancia de Renfe podrás llegar hasta Huesca, el punto de partida para encarar la travesía hasta el Parque Nacional.

El primer tren que sale de la estación Madrid Puerta de Atocha - Almudena Grandes con destino Huesca es a las 06.30 horas. Si reservas tu viaje con tiempo, los billetes parten de los 19 euros hasta los 54 euros. De todos modos, puedes conseguirlos de un día para otro, aunque a un precio más elevado.