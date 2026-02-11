A lo largo y ancho del territorio español se despliegan cientos de pueblos y ciudades casi desconocidos, tanto para los turistas como para los locales. En general, se trata de localidades pequeñas, con pocos habitantes, que preservan la identidad y conservan las costumbres del lugar. En Extremadura, provincia de Cáceres, en el límite entre Salamanca y Portugal, se sitúa uno de los pueblos más antiguos y bonitos del país. Se trata de San Martín de Trevejo, un municipio con una magia especial, donde el patrimonio histórico y cultural resiste al paso del tiempo. Una de las particularidades de este pueblo de la Sierra de Gata es que aún mantiene su lengua materna, a fala. Este dialecto es utilizado en solo tres pueblos de la sierra: Eljas, Valverde del Fresno y San Martín de Trevejo. Además, forma parte de la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España y es un “Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico Artístico”, galardón que le fue otorgado por la buena conservación de su arquitectura. En una visita a San Martín de Trevejo, es imperativo realizar una degustación de sus platos típicos, productos regionales y vinos de la comarca. Entre las opciones más recomendadas se encuentran: Algunas opciones para los amantes del senderismo y el turismo outdoor son: Para llegar a San Martín de Trevejo desde Cáceres, la opción más recomendable es utilizar la carretera EX-109. La duración del trayecto es de aproximadamente 1 hora y 30 minutos, cubriendo una distancia de 120 kilómetros.