La Coruña, uno de los destinos más elegidos del norte de España para una escapada, combina historia, arte y belleza arquitectónica en cada una de sus calles. Desde la emblemática Torre de Hércules hasta su animado paseo marítimo, la ciudad ofrece una experiencia cultural y visual inigualable.

Sin embargo, el encanto de la provincia no se limita únicamente a su capital. Cada rincón de A Coruña guarda tesoros por descubrir y entre ellos destaca un pequeño pueblo marinero que parece sacado de un cuento: O Barqueiro.

Con su pintoresco puerto, casas de colores y atardeceres de ensueño , este rincón de Galicia se presenta como un destino perfecto para quienes buscan tranquilidad, belleza natural y una experiencia auténtica lejos de las multitudes.

Ya es oficial: el Trolebús se extenderá hasta Ixtapaluca y este será su servicio total en Edomex

La verdad de Carlos Slim sobre no disminuir la jornada laboral y recortar los sueldo: “Hay que laborar 12 horas y jubilarse a los 75 años”

El pueblito marinero de Galicia con los atardeceres más hermosos y el mejor pulpo a la gallega: está a solo una hora de La Coruña. (foto: Pexels).

Escapadas: O Barqueiro, el encantador pueblo costero con las vistas más impresionantes de Galicia

O Barqueiro cumple con todos los atributos necesarios para cautivar a quienes recorren sus calles. Ubicado en el cabo de Estaca de Bares, una de las áreas más al norte del país , este lugar marca el final del río Sor, que se une al Cantábrico, formando así la ría más pequeña de toda Galicia. Pertenece al municipio de Mañón y su nombre proviene de la labor que realizaban los barqueros en esta región.

Sin visa estadounidense, pasaporte ni Real ID: Estados Unidos aceptará la entrada legal de mexicanos que muestren este documento

El pueblito marinero de Galicia con los atardeceres más hermosos y el mejor pulpo a la gallega: está a solo una hora de La Coruña. (foto: Pexels).

O Barqueiro: un lugar con historia, donde su arquitectura y estructuras del año 1900 se entrelazan con el legado del puente metálico inaugurado en 1901, que une sus dos orillas.

Es oficial: Infonavit examinará hogar por hogar a todos los mexicanos en estas circunstancias

Descubre lo mejor de O Barqueiro

Al llegar a O Barqueiro, lo primero que llama la atención es su encantador puerto, donde las embarcaciones pesqueras se mecen al compás de las mareas. Pasear por el puerto ofrece la oportunidad de sumergirse en la vida marinera y admirar la arquitectura tradicional gallega.

En las cercanías del pueblo hay mucho por descubrir y solo es necesario recorrer unos pocos kilómetros. Por ejemplo, la playa de Arealonga, ubicada en Vicedo, es uno de los destinos más atractivos de la zona, al que se accede a través de un sendero que cruza la ría por el Puente Metálico.

El pueblito marinero de Galicia con los atardeceres más hermosos y el mejor pulpo a la gallega: está a solo una hora de La Coruña.

Sabores que deleitan el paladar

La gastronomía de O Barqueiro refleja su tradición marinera. Los mariscos y pescados frescos son los protagonistas de los menús locales, destacando especialmente el pulpo a la gallega, preparado de manera tradicional con aceite de oliva, pimentón y sal gruesa.

Asimismo, se pueden degustar otros platos típicos como las navajas, almejas y percebes, acompañados de vinos de la región . Restaurantes como A Sobreposta y O Forno son reconocidos por ofrecer auténtica cocina gallega en un ambiente acogedor.

Entre la ciudad de La Coruña y O Barqueiro hay una distancia de 115 kilómetros. Por lo tanto, el trayecto toma aproximadamente una hora y 20 minutos.

Se recomienda utilizar la carretera AC-101 para realizar el recorrido de un extremo a otro.