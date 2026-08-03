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El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha comunicado que la demanda de energía en España del martes marcó hasta los 12.580.024 MWh con respecto a los 12.771.757 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la luz pasó a 145.3 euros el MWh, unos 151.87 euros más que en el día anterior de la semana.
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 4 de agosto?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 201,82 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 21:00 a 22:00
|201.82 euros
|De 22:00 a 23:00
|200.0 euros
|De 23:00 a 24:00
|187.63 euros
|De 0:00 a 1:00
|185.71 euros
|De 7:00 a 8:00
|185.21 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 4 de agosto?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 16:00 a 17:00 de la tarde, con un precio de 69 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 16:00 a 17:00
|69.0 euros
|De 14:00 a 15:00
|81.65 euros
|De 13:00 a 14:00
|81.95 euros
|De 15:00 a 16:00
|85.0 euros
|De 17:00 a 18:00
|85.27 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|185.71
|De 1:00 a 2:00
|183.67
|De 2:00 a 3:00
|182.21
|De 3:00 a 4:00
|170.0
|De 4:00 a 5:00
|165.3
|De 5:00 a 6:00
|164.68
|De 6:00 a 7:00
|182.47
|De 7:00 a 8:00
|185.21
|De 8:00 a 9:00
|184.21
|De 9:00 a 10:00
|174.24
|De 10:00 a 11:00
|130.1
|De 11:00 a 12:00
|98.26
|De 12:00 a 13:00
|94.99
|De 13:00 a 14:00
|81.95
|De 14:00 a 15:00
|81.65
|De 15:00 a 16:00
|85.0
|De 16:00 a 17:00
|69.0
|De 17:00 a 18:00
|85.27
|De 18:00 a 19:00
|103.33
|De 19:00 a 20:00
|122.99
|De 20:00 a 21:00
|167.58
|De 21:00 a 22:00
|201.82
|De 22:00 a 23:00
|200.0
|De 23:00 a 24:00
|187.63
¿Cómo ahorrar energía eléctrica?
- Controla la temperatura de tu casa: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Aumenta el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Inspecciona la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para explotar la luz del sol y bajar la necesidad de encender las lúces artificiales.
- Emplea bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- No dejes conectados aparatos: muchos aparatos electrónicos utilizan energía incluso cuando están apagados. Por eso, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.