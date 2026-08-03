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El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha comunicado que la demanda de energía en España del martes marcó hasta los 12.580.024 MWh con respecto a los 12.771.757 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la luz pasó a 145.3 euros el MWh, unos 151.87 euros más que en el día anterior de la semana.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 4 de agosto?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 201,82 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

 Franja horaria Precio por MWh
De 21:00 a 22:00 201.82 euros 
De 22:00 a 23:00  200.0 euros 
De 23:00 a 24:00  187.63 euros 
De 0:00 a 1:00 185.71 euros 
De 7:00 a 8:00 185.21 euros 
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 4 de agosto?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 16:00 a 17:00 de la tarde, con un precio de 69 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 16:00 a 17:00 69.0 euros 
De 14:00 a 15:00  81.65 euros 
De 13:00 a 14:00  81.95 euros 
De 15:00 a 16:00  85.0 euros 
De 17:00 a 18:00  85.27 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:00185.71
De 1:00 a 2:00183.67
De 2:00 a 3:00182.21
De 3:00 a 4:00170.0
De 4:00 a 5:00165.3
De 5:00 a 6:00164.68
De 6:00 a 7:00182.47
De 7:00 a 8:00185.21
De 8:00 a 9:00184.21
De 9:00 a 10:00174.24
De 10:00 a 11:00130.1
De 11:00 a 12:0098.26
De 12:00 a 13:0094.99
De 13:00 a 14:0081.95
De 14:00 a 15:0081.65
De 15:00 a 16:0085.0
De 16:00 a 17:0069.0
De 17:00 a 18:0085.27
De 18:00 a 19:00103.33
De 19:00 a 20:00122.99
De 20:00 a 21:00167.58
De 21:00 a 22:00201.82
De 22:00 a 23:00200.0
De 23:00 a 24:00187.63
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo ahorrar energía eléctrica?

  • Controla la temperatura de tu casa: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
  • Aumenta el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
  • Inspecciona la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
  • Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para explotar la luz del sol y bajar la necesidad de encender las lúces artificiales.
  • Emplea bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
  • No dejes conectados aparatos: muchos aparatos electrónicos utilizan energía incluso cuando están apagados. Por eso, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.