El precio de la luz en España (foto: Pexels)

El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha comunicado que la demanda de energía en España del martes marcó hasta los 12.580.024 MWh con respecto a los 12.771.757 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la luz pasó a 145.3 euros el MWh, unos 151.87 euros más que en el día anterior de la semana.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 4 de agosto?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 201,82 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 201.82 euros De 22:00 a 23:00 200.0 euros De 23:00 a 24:00 187.63 euros De 0:00 a 1:00 185.71 euros De 7:00 a 8:00 185.21 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 4 de agosto?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 16:00 a 17:00 de la tarde, con un precio de 69 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 16:00 a 17:00 69.0 euros De 14:00 a 15:00 81.65 euros De 13:00 a 14:00 81.95 euros De 15:00 a 16:00 85.0 euros De 17:00 a 18:00 85.27 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 185.71 De 1:00 a 2:00 183.67 De 2:00 a 3:00 182.21 De 3:00 a 4:00 170.0 De 4:00 a 5:00 165.3 De 5:00 a 6:00 164.68 De 6:00 a 7:00 182.47 De 7:00 a 8:00 185.21 De 8:00 a 9:00 184.21 De 9:00 a 10:00 174.24 De 10:00 a 11:00 130.1 De 11:00 a 12:00 98.26 De 12:00 a 13:00 94.99 De 13:00 a 14:00 81.95 De 14:00 a 15:00 81.65 De 15:00 a 16:00 85.0 De 16:00 a 17:00 69.0 De 17:00 a 18:00 85.27 De 18:00 a 19:00 103.33 De 19:00 a 20:00 122.99 De 20:00 a 21:00 167.58 De 21:00 a 22:00 201.82 De 22:00 a 23:00 200.0 De 23:00 a 24:00 187.63

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

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