Saiz repite que el Gobierno presentará los Presupuestos en el primer trimestre: “es una obligación constitucional y la vamos a cumplir”

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha reiterado este martes el compromiso de presentar el proyecto de presupuestos para 2026, “en el primer trimestre del año”.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz ha apuntado que “se están ultimando los trabajos para cumplir con el compromiso de presentar estas cuentas”, que ya arrastran meses de retrasos. La demora ha llevado a prorrogar por tercera vez los presupuestos de 2023, que son los actualmente vigentes.

En cualquier caso, “vemos martes a martes cómo se da respuesta a los desafíos”, como la revalorización de las pensiones, que se ha vuelto a aprobar hoy tras ser derogada por el Congreso la pasada semana.

En España, la Constitución prevé la prórroga automática de los presupuestos, lo que evita un cierre como el de Estados Unidos. (Fuente: EFE / Fernando Villar)

El compromiso de Elma Saiz con la presentación de los Presupuestos Generales

En diciembre del año pasado, Saiz fue consultada sobre la posibilidad de que la legislatura se vea abocada a su final si los Presupuestos Generales del Estado no salen adelante. “De ninguna manera”, respondió Saiz de manera tajante durante su intervención en Hoy por Hoy, de la Cadena SER.

Seguidamente, Elma Saiz reafirmó que la legislatura es viable: “No solamente lo creo, sino que insisto en que lo estamos demostrando”. Para defender su argumento, apeló a indicadores económicos y sociales para sostener la continuidad de la legislatura.

Saiz defendió que el Gobierno no renuncia a aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado y que el proyecto que se presente deberá responder a unos determinados criterios: “no vale cualquier cosa”.

Asimismo, recalcó que el Ejecutivo está trabajando en “un proyecto de presupuestos bueno que siga en la línea en la que estamos”, diferenciándolo de otras cuentas que, a su juicio, incluyen “recortes en derechos” o carecen de avances en protección social.

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

¿Por qué se espera que el presupuesto se apruebe en el primer trimestre de 2026?

Durante la misma intervención, Saiz aseguró que el plazo de aprobación para el primer trimestre de 2026, el mismo que reafirmó este martes, responde a la necesidad de buscar apoyos suficientes con discreción antes de llevar las cuentas al Congreso.

La ministra lanzó un mensaje rotundo al final de la entrevista en Hoy por Hoy, que se mantiene presente a día de hoy, sobre el compromiso del Ejecutivo: “Presentar los presupuestos es una obligación constitucional y la vamos a cumplir”.