El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, finalizó satisfecho su declaración como testigo ante la jueza que instruye la gestión de la dana. La comparecencia se realizó de forma telemática desde el Congreso y se extendió durante más de cinco horas.

Tras la declaración, Feijóo explicó ante los medios que respondió a todo lo requerido por la magistrada. Señaló que incluso le preguntaron sobre cuestiones relacionadas con la comunicación y el acceso a la información.

“Yo creo que ha estado muy bien. Hemos dado información de todo lo que se ha requerido”, afirmó Feijóo al finalizar su comparecencia judicial.

Mazón exige a Sánchez una reunión urgente sobre la recuperación tras la DANA y Feijóo aseguro que desde el Ejecutivo "no se ha hecho nada". Fuente: Archivo

Feijóo asegura que estuvo informado en tiempo real durante la dana

Durante su declaración, Feijóo defendió que estuvo informado en tiempo real sobre la evolución de la dana. Explicó que mantuvo contacto directo con el entonces presidente de la Generalitat valenciana.

Según detalló, intercambió 23 mensajes con Carlos Mazón entre las 19:59 y las 23:30 horas del 29 de octubre de 2024 . Ese intercambio se produjo en las horas más críticas del temporal.

Además, indicó que también contactó con los presidentes de Castilla-La Mancha y Andalucía para ponerse a disposición en lo que pudiera “ser útil”.

Críticas al Gobierno y a la gestión de la emergencia nacional

Feijóo ratificó ante la jueza que el Gobierno debería haber declarado la emergencia nacional. En su opinión, esa decisión habría evitado mayores consecuencias para la población valenciana.

“Hubiésemos ahorrado bastantes disgustos a la población valenciana”, sostuvo el líder del PP durante su comparecencia judicial.

También afirmó que existió un déficit de información por parte de la Aemet y de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ambas competencias del Estado, según subrayó.