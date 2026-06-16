El PSOE mantiene su apoyo a Zapatero pese a la investigación judicial: “Estamos convencidos de que demostrará su inocencia”.

El PSOE ha reiterado su respaldo al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero en vísperas de su declaración judicial en la Audiencia Nacional. Desde la dirección socialista aseguran estar convencidos de que el exmandatario podrá aclarar los hechos que se investigan y defender su actuación ante la justicia.

Las muestras de apoyo han llegado tanto desde el grupo parlamentario socialista como desde la vicesecretaria general del partido, María Jesús Montero, quien ha reafirmado su confianza en Zapatero aunque también ha señalado que deberá ofrecer explicaciones sobre algunas cuestiones relacionadas con la causa.

El PSOE confía en la declaración de Zapatero

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, afirmó este martes que en su formación están “convencidos” de que José Luis Rodríguez Zapatero demostrará su inocencia en su declaración judicial. Durante una rueda de prensa en la Cámara Baja, López aseguró que los socialistas están “deseando” que Zapatero declare en la Audiencia Nacional porque consideran que va a “aclarar muchas cosas y desmontar muchas otras”.

El dirigente socialista también se refirió a otras cuestiones judiciales que afectan al partido, como el caso Leire. Según explicó, el PSOE actuó “con inmediatez y contundencia”, “apartando” del partido a los implicados, colaborando con la justicia y “adoptando medidas para que no vuelva a suceder”.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López ofrece una rueda de prensa en el marco de la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso, este martes. J.J. Guillén

La decisión del juez sobre la declaración del expresidente

Por su parte, el juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, rechazó la solicitud de la acusación popular unificada para que todas las acusaciones que representa pudieran estar presentes durante la toma de declaración de Zapatero, prevista para el miércoles y el jueves.

El magistrado argumentó que las diligencias instructoras no son actos públicos y recordó que la representación de las acusaciones populares se encuentra concentrada en un único procurador y letrado, correspondiente al PP, por lo que la participación debe canalizarse exclusivamente a través de ellos.

Además, señaló que las acusaciones populares mantienen su derecho a conocer el contenido y resultado de las diligencias mediante el acceso a la documentación disponible y a través de la representación unificada. Por ello, concluyó que “ no existe perjuicio alguno para sus derechos procesales ni razón que justifique excepcionar el régimen propio de la unificación acordada ”.

En otro auto, Calama rechazó los recursos presentados por Liberum, Vox, Hazteoir.org y un particular contra la decisión de agrupar todas las acusaciones bajo la representación y dirección letrada del PP.

Montero mantiene su confianza en Zapatero pero le pide explicaciones sobre las joyas. Fuente: EFE Chema Moya

Montero reafirma su confianza, pero pide explicaciones

La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, también mostró su respaldo al expresidente tras conocerse la tasación de más de 1,3 millones de euros de las joyas halladas en una caja fuerte de su despacho. Durante una rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, recordó que ya expresó su apoyo cuando la Guardia Civil registró el despacho de Zapatero y reiteró su postura: “Tiene mi confianza”.

No obstante, consideró que el expresidente deberá explicar el origen de las joyas encontradas en su poder. Montero señaló que quiere conocer si, “ como han explicado antiguos colaboradores son regalos de otros dignatarios ”.

Sobre el expediente de rescate de la aerolínea Plus Ultra, origen de la causa en la que está presuntamente involucrado Zapatero, Montero insistió en que el proceso fue revisado por numerosos organismos nacionales e internacionales sin que se detectaran irregularidades.