El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, afirmó este domingo que no se debe normalizar la desigualdad de género y advirtió que su Ejecutivo no permitirá que “el odio sustituya a los derechos”. El mensaje fue difundido en su cuenta de X con motivo del Día Internacional de la Mujer, donde defendió la necesidad de seguir avanzando en igualdad. Por otro lado, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, criticó duramente al Gobierno durante un mitin en Tordesillas (Valladolid) y sostuvo que el Ejecutivo ha “humillado a las mujeres”. El líder del PP acusó al PSOE de no poder dar “lecciones” en materia de feminismo y cuestionó su gestión en distintos ámbitos relacionados con la violencia y la igualdad. Sánchez aseguró que su Gobierno no permitirá retrocesos en materia de derechos y destacó que no se puede normalizar la desigualdad entre hombres y mujeres. “Lo decimos alto y claro: no permitiremos que el odio sustituya a los derechos. No vamos a normalizar la desigualdad, ni a dar un paso atrás. No dejaremos que el pasado avance. Más feminismo. Más igualdad”, escribió. El presidente acompañó el mensaje con un video en el que recordó que los derechos actuales de las mujeres son fruto de luchas históricas. En ese sentido, agradeció a quienes “abrieron camino cuando nada era fácil”, a las mujeres que sostienen el país cada día y a las jóvenes que, según afirmó, no están dispuestas a aceptar retrocesos. El jefe del Ejecutivo señaló que España es hoy “un referente en materia de igualdad de género”, aunque remarcó que esto implica también una gran responsabilidad. Según afirmó, ninguno de los avances conseguidos fue un regalo, sino el resultado del esfuerzo y del impulso del movimiento feminista. Además, Sánchez advirtió que los derechos pueden avanzar, pero también retroceder. En ese sentido, mencionó situaciones que, a su juicio, muestran ese riesgo, como la banalización de la violencia machista, el acoso digital contra niñas y mujeres o los intentos de desacreditar al feminismo para generar división. Durante un acto de campaña electoral en Castilla y León, Feijóo afirmó que el Gobierno ha “humillado a las mujeres” y sostuvo que “el machismo es tan estructural al ‘sanchismo’ como la corrupción”. El dirigente popular enumeró diferentes situaciones para justificar su crítica y aseguró que el PSOE no puede dar “lecciones”. El líder del PP también señaló que en su partido existe “igualdad real y respeto a las mujeres” y defendió que no funcionan con cuotas internas. Como ejemplo, destacó que varias mujeres ocupan puestos relevantes dentro del partido y recordó que siete de los nueve primeros lugares en las listas electorales de Castilla y León están ocupados por mujeres.