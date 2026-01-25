Ayuso critica la “nación de naciones”: “España se está convirtiendo en un ave que no funciona”. (Fuente: archivo).

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este domingo en Zaragoza, en un acto de las elecciones autonómicas del 8 de febrero en el que ha arropado al candidato del PP, Jorge Azcón, que “ España se está convirtiendo en un Ave con un menú de cafetería en cinco idiomas que no funciona ”.

Ayuso, quien antes de este acto ha pasado por la basílica del Pilar, donde ha besado a la Virgen y ha visitado el museo pilarista, ha pronunciado un discurso en clave nacional en la capital aragonesa, con multitud de referencias a la actualidad política española, comunicó EFE.

¿A qué se refiere con que España es “un ave que no funciona”?

Con su metáfora del Ave, Ayuso se ha referido a que en el país se esté introduciendo “poquito a poco” la idea de “nación de naciones” y que “lo que ocurra en una región no sea cosa de la otra”.

“ Para que nos metan por la espalda -ha continuado- la financiación , que por supuesto es un soborno, es ilegal y es algo insostenible ”, ha destacado la presidenta del Ejecutivo madrileño.

En su opinión, en el país “nada funciona como antes” y se ha vuelto a preguntar “ cuántos desastres más tienen que ocurrir, cuántos apagones , cuántas desgracias para darnos cuenta de que cuando uno no piensa en nación, la nación poco a poco se va desbaratando ”.

Ayuso ha recalcado que “la corrupción de Estado sustenta a Pedro Sánchez”. Fuente: EFE J.J.Guillen

“Corrupción de Estado al más alto nivel”

Además, la dirigente madrileña ha señalado que, actualmente, lo que sucede en el país es “corrupción de Estado al más alto nivel”, para luego dejar “una herencia inasumible”.

En ese sentido, ha definido el Gobierno como una “coalición minoritaria antiespañola” y una “mafia” que vive “de los impuestos”, que “saca a los presos de ETA de las cárceles” y “aprueba una ley de memoria democrática para decir que la transición fue un error y que España es un estado fascista”, mientras “blanquea” a Bildu y lo hace “socio prioritario”.

A cambio, Bildu “no ve la corrupción en Navarra”, en referencia al caso Cerdán, ni tampoco el PNV, ha añadido la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien ha negado que los socios vayan a romper con el Gobierno porque “no se han visto en una igual”.

Ayuso ha recalcado que “la corrupción de Estado sustenta a Pedro Sánchez”, que “no ganó las elecciones” y, por ello, ha considerado necesario que Aragón “le muestre la puerta de salida a toda esta tropa”.