La jornada de este martes se presenta estable en casi toda la península. Sin embargo, varias áreas del país podrían registrar fuerte tormenta y lluvias intensas por la entrada de un flujo húmedo en el norte.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé chubascos en Baleares, Melilla y puntos del litoral mediterráneo, además de nubosidad en Canarias.

El ambiente se mantendrá frío en amplias provincias del país, con heladas débiles y vientos del norte. Las ráfagas podrían ser peligrosas en zonas del Ebro, el Ampurdán y Baleares.

La situación añade riesgo en áreas con alerta meteorológica por precipitaciones, granizo y rachas de viento.

Simon Shepheard

Dónde lloverá hoy en el país

La AEMET prevé una fuerte tormenta en Baleares y Melilla durante la mañana y primeras horas de la tarde. Estas zonas podrán registrar lluvias, granizo y nubes de evolución. Es posible que los chubascos lleguen al Estrecho y al litoral de Cataluña , así como al sureste peninsular.

El extremo norte vivirá un escenario distinto. Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco tendrán precipitaciones intermitentes.

En estas provincias del país, las cumbres pueden registrar nieve, con cotas que bajarán hasta los 900 metros al final del día. Las precipitaciones serán más frecuentes en el litoral, donde el viento del norte aportará más humedad.

En Canarias, el norte y el interior de las islas montañosas esperan lluvias débiles. Aquí, aunque no se prevé tormenta, sí puede haber intervalos de nubes densas y brumas que reduzcan la visibilidad. Las temperaturas se mantendrán estables.

Qué alertas meteorológicas están activas hoy en España

Algunas regiones mantienen alerta por viento fuerte, lluvias intensas y riesgo de fuerte tormenta. La AEMET destaca zonas del Mediterráneo y Baleares, donde el paso de una borrasca deja inestabilidad. Las rachas de viento podrían ser muy fuertes en el Ampurdán, el bajo Ebro y el norte de Baleares.

En el norte peninsular, la combinación de frío, humedad y nubosidad dejará un día con riesgo bajo pero constante de precipitación. No se descartan rachas intensas en Galicia y el valle del Ebro. La situación podría afectar la movilidad en cumbres de montaña.

Los bancos de niebla en la meseta norte, Galicia, Andalucía y zonas altas del sistema Ibérico también motivan avisos. Esta condición se suma a la caída de temperaturas y a la presencia de heladas, especialmente en áreas expuestas al viento de componente norte.

Pronóstico del tiempo por comunidad autónoma

Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco tendrán nubosidad abundante y lluvias débiles. En estas provincias del país, la cota de nieve bajará por la tarde y se registrarán heladas en zonas montañosas. No se descarta fuerte tormenta puntual en el litoral debido a la inestabilidad del Cantábrico.

Castilla y León, Navarra y La Rioja vivirán un día frío, con nieblas y heladas. Aunque no se esperan lluvias intensas, el cielo se mantendrá cubierto en la mitad norte. El viento del norte dejará una sensación térmica baja.

Aragón y Cataluña tendrán intervalos nubosos. En Cataluña, el litoral central puede recibir chubascos por la mañana. El viento soplará con fuerza en el Ampurdán. Algunos tramos podrían registrar una fuerte tormenta, aunque de corta duración.

Extremadura, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid disfrutarán de un día estable, con cielos despejados o poco nubosos. Solo habrá bancos de niebla matinales. Las temperaturas bajarán y habrá heladas en zonas altas.

Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía presentan un escenario mixto. En el sur de Valencia y norte de Alicante deberán vigilar posibles chubascos. Andalucía tendrá tiempo estable, salvo nubes bajas al amanecer. No se prevé fuerte tormenta, pero sí un descenso notable de las mínimas.

Islas Baleares será una de las zonas más afectadas por la inestabilidad. La AEMET advierte de lluvias intensas, viento fuerte y posibilidad de fuerte tormenta hasta la tarde. Menorca puede registrar ráfagas severas.

Canarias tendrá cielos nubosos en el norte, con lluvias débiles. El viento del nordeste soplará con intervalos fuertes. Las temperaturas serán suaves, sin cambios importantes.