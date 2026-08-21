La cotización de las activos de Servicios de Gas Enagás (ENG) en la apertura de mercados en España este viernes, 21 de agosto de 2026 es de 16,91 euros y fijan un total de 8.480 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,12%.

Enagás S.A mostró un comportamiento mixto en los últimos 10 días: tras un inicio bajista, encadenó tres subidas, corrigió dos sesiones y concluyó con alternancia diaria, reflejando indecisión; el saldo neto resulta prácticamente plano pese a la volatilidad.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana se sitúa en un 7.09%, lo que es significativamente menor en comparación con su volatilidad anual del 21.89%. Esto indica que el comportamiento de Enagás ha sido mucho más estable en la última semana en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,58 euros el y un mínimo de 12,91 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene luego de deducir todos sus gastos.

La historia de Enagás

Enagás, con sede en Madrid, es el gestor técnico del sistema gasista español y la principal compañía de transporte de gas natural del país. No produce gas: diseña, construye, mantiene y opera infraestructuras como gasoductos, plantas de regasificación y almacenamientos subterráneos; cotiza en el Ibex 35.

Su línea de negocio se centra en actividades reguladas de transporte y regasificación en España, complementadas por proyectos de gases renovables (biometano e hidrógeno) y el desarrollo del corredor H2Med. Datos de interés: fundada en 1972, opera la mayor parte de la red troncal y varias plantas de GNL en España (por ejemplo, Barcelona, Cartagena y Huelva) y el hub logístico de El Musel (Gijón).

Contenido generado por inteligencia artificial.